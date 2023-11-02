02 ноября 2023, 18:34

Собянин вручил награды выдающимся москвичам

РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил горожан государственными наградами России и Москвы в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщил официальный портал столичного правительства.

Церемония прошла в белом зале московской мэрии. Награды вручали за заслуги в здравоохранении, военно-патриотического воспитании молодежи, укреплении института семьи и в других сферах.

«Мы строим, мы учим, лечим, развиваем науку, инновации, наш город преображается, делается с каждым годом лучше. Все это благодаря вам и москвичам, которые вкладывают в свою работу душу, любовь к нашей стране и к нашему замечательному городу», - сказал Собянин.

В рамках мероприятия мэр наградил москвичей различными орденами, медалями и почетными званиями. Горожане получили ордена «Родительская слава» и «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Некоторым из них присудили почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный строитель Российской Федерации». Также мэр отметил жителей столицы знаками отличия «За безупречную службу городу Москве», «Почетный работник культуры города Москвы» и другими.

Ранее школьников и родителей пригласили отметить День народного единства в Москве.

Награды Сергей Собянин Москва 2023
02 ноября 2023, 18:11
Названа дата прощания с худруком Петербургской филармонии Темиркановым
unsplash.com
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Прощание с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе культурной организации.

Траурная церемония состоится в Большом зале Петербургской филармонии.

«Начало в 11:00», - рассказали в культурном учреждении.

Юрий Темирканов ушел из жизни в возрасте 84 лет 2 ноября. Заместитель худрука Евгений Петровский сообщил, что дирижер скончался в больнице.

Деятель культуры был обладателем множества государственных и зарубежных наград, званий и премий. Он являлся народным артистом СССР и почти 20 лет руководил международным зимним фестивалем «Площадь Искусств» в Петербурге.

На 62-м году жизни 31 октября ушел из жизни бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Он участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу \"Браво\"» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990)».

Днем ранее умер известный пианист, бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов. Дочь музыканта нашла его тело в квартире на Космодамианской набережной. Алиханову было 80 лет.

Санкт-Петербург Музыка
02 ноября 2023, 17:28
ФАС предложила уточнить порядок расчета тарифов на электроэнергию с 2024 года
Freepik
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Федеральная антимонопольная служба предложила установить в регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года. ФАС проконтролирует исполнение решения, рассказали ТАСС в ведомстве.

Нововведение могут принять субъекты, которые увеличат размер перекрестного субсидирования, то есть доплату бизнеса за снижение тарифов. Для регионов, у которых вопрос о превышении фактического размера «перекрестки» на следующий год не стоит, оно не актуально, подчеркнули в ФАС.

Тарифы установят с учетом ограничения предельных уровней. В антимонопольной службе считают, что мера будет способствовать борьбе с серым майнингом и снизит перекрестное субсидирование.

Правительство еще в 2021 году позволило регионам вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Уполномоченные органы могут сами устанавливать эти тарифы. На данный момент на дифференцированные тарифы перешла только Региональная энергетическая комиссия Кузбасса.

Электричество ФАС России
02 ноября 2023, 16:42
Ночь в полиции и суд. Зоозащитнице Кошанской выписали штраф после спасения кота
Телеканал «360»
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Зоозащитница Наталья Кошанская рассказала «360», что провела ночь в полиции, а затем попала на штраф в суде после того, как помогла спасти застрявшего в машине кота. Хвостатый провел четыре дня в запертом авто на парковке в Москве, пока на него не обратили внимание прохожие.

«Я на многие каналы волонтеров подписана, и мне пришла информация, что кот уже четыре дня находится в машине без еды и воды. Я взяла свою переноску и поехала туда. Там уже были сотрудники полиции, пресса», - рассказала Наталья.

По словам женщины, когда она подошла к сотрудникам правоохранительных органов с переноской, они сказали, что она кота и достанет. Наталья объяснила полицейским, что имеет отношение к зооволонтерам, она готова помочь в обследовании животного и поместить его в клинику.

«По итогу, да, они согласились. Пригласили меня сесть машину, что я и сделала, и сотрудник предложил меня около метро высадить, я согласилась. В это время ему начали названивать, видимо, другие полицейские, и сказали везти в отдел. Мне в грубой форме просто открыли дверь, не представившись», - сообщила зоозащитница.

Надели наручники и ударили Как отметила Наталья, у нее требовали переноску, хотя она принадлежит ей. Женщина осталась в машине и пыталась поговорить с сотрудниками, она объясняла, что коту, возможно, нужна помощь, у него может быть обезвоживание, тогда необходимо поставить капельницу.

«Я как назвала адрес клиник, куда мы поедем, сказала, оставлю свой телефон. Но сотрудники на это никак не реагировали. В итоге меня просто за шкирку вытащили из машины, забрали кота, надели наручники и ударили о бетонный блок. Мне потом было плохо, дышать тяжело, я вызывала скорую, зафиксировали удар грудной клетки и на руках еще повреждение, потому что наручники сжали силой», - поделилась собеседница.

После этого она провела ночь в отделении, а утром ее отвезли в суд. Наталья сказала, что в суде подтвердили только то, что она не выполнила требование полицейских выйти из машины и отдать кота. Но в протоколе, по ее словам, также была информация, не соответствующая действительности.

«Я якобы кидалась на двоих сотрудников, отбирала у них [переноску с котом], хотя у них вообще ничего в руках не было. То есть переноска все это время стояла у меня на коленях. И самое главное, что должны были приобщить видеозапись из салона машины. Обещали два раза и мне, и моему адвокату, чтоб приобщат, там все было видно, как все происходило. Но сегодня в суде мы узнали, что никакую запись они не приобщили. Вот такая ситуация», - заключила она.

Наталье грозил арест до 15 суток, но ее адвокат договорился о смягчении наказания. Московский суд оштрафовал зоозащитницу на четыре тысячи рублей. Ранее животное уже осмотрел ветеринарный врач, который сообщил, что жизни и здоровью кота ничего не угрожало. Выяснилось, что владелец животного - житель Подмосковья с большим количеством штрафов, нарушений и, предположительно, нездоровой психикой. Несколько дней назад его забрали в психиатрическую клинику.


Коты Животные Полиция
02 ноября 2023, 16:27
Умер худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов
Википедия
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Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Юрий Темирканов ушел из жизни. Об этом сообщили на сайте культурной организации.

«Ушел из жизни Юрий Темирканов», - говорится в сообщении.

Заместитель худрука Евгений Петровский рассказал ТАСС , что музыкант умер 2 ноября в больнице. Покойному было 84 года.

Темирканов был народным артистом Советского Союза, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и лауреатом российских и зарубежных премий. Он руководил международным зимним фестивалем «Площадь Искусств» в Северной столице почти 20 лет.

Днем 30 октября стало известно о смерти известного пианиста, бывшего ректора Московской консерватории Тиграна Алиханова. Тело музыканта нашла его дочь в квартире на Космодамианской набережной. Мужчина скончался в возрасте 80 лет.

Утром 27 октября СМИ сообщили о смерти польской джазовой певицы Кристины Дурис. Она скончалась в 38 лет от внезапной остановки сердца.

Санкт-Петербург Музыка

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