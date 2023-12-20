Собянин впервые выступил с ежегодным отчетом перед Мосгордумой в видеоформате

По его словам, столичные власти сконцентрировали свои усилия на развитии промышленности, реализации градостроительной политики и улучшении транспортной инфраструктуры. Также в выступлении он затронул темы охраны здоровья, школьного образования, культуры, спорта, туризма и улучшения городской среды, а также цифровизации всех сфер жизни мегаполиса.

Собянин сделал акцент на том, что Москва и Россия за последние годы преодолели множество препятствий, в том числе двухлетнюю борьбу с пандемией COVID-19, а также противостояние с экономической блокадой со стороны стран НАТО.

Во время своего выступления мэр сообщил о планах расширения МЦД , которая свяжет столицу с крупными городами Центральной России, и сети городского метро , где планируют открыть еще три линии.

Также Собянин сообщил, что благодаря программе КРТ , направленной на оживление неэффективно использовавшихся территорий, в столице появится еще около полумиллиона рабочих мест.