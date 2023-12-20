20 декабря 2023, 12:19

Собянин впервые выступил с ежегодным отчетом перед Мосгордумой в видеоформате

РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин впервые отчитался перед депутатами Мосгордумы в формате публичной видеотрансляции. Итоги выступления он подвел в своем Telegram-канале.

По его словам, столичные власти сконцентрировали свои усилия на развитии промышленности, реализации градостроительной политики и улучшении транспортной инфраструктуры. Также в выступлении он затронул темы охраны здоровья, школьного образования, культуры, спорта, туризма и улучшения городской среды, а также цифровизации всех сфер жизни мегаполиса.

Собянин сделал акцент на том, что Москва и Россия за последние годы преодолели множество препятствий, в том числе двухлетнюю борьбу с пандемией COVID-19, а также противостояние с экономической блокадой со стороны стран НАТО.

Во время своего выступления мэр сообщил о планах расширения МЦД , которая свяжет столицу с крупными городами Центральной России, и сети городского метро , где планируют открыть еще три линии.

Также Собянин сообщил, что благодаря программе КРТ , направленной на оживление неэффективно использовавшихся территорий, в столице появится еще около полумиллиона рабочих мест.

Депутаты Сергей Собянин Москва 2023
20 декабря 2023, 13:25
Глава De Beers указал на невозможность отличить российские алмазы от других
РИА «Новости»
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Таможенные органы не смогут отличить алмазы из России от других. Об этом газете Financial Times сказал генеральный директор алмазодобывающой корпорации De Beers Эл Кук.

«Среднестатистический таможенный сотрудник даже при большом желании не сумеет отличить происхождение алмаза. Думаю, это невозможно», - заявил он.

Европейский союз в понедельник утвердил очередной, 12-й по счету пакет антироссийских санкций. Согласно документу, ограничения введут на косвенный или прямой импорт алмазов из России, меры начнут действовать с 1 января 2024 года.

Кроме того, с 1 марта 2024 года вступят в силу ограничения на закупки российских алмазов, которые обработали в третьих странах, писал RT.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что санкции против алмазов не принесут никакой пользы тем, кто их ввел. По его словам, Россия найдет новые рынки сбыта драгоценных камней.

Санкции Россия Евросоюз
20 декабря 2023, 12:58
Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся морозы
РИА «Новости»
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На выходных в Москве на смену оттепели придут морозы: пойдет снег, давление опустится, а воздух остынет до -7 градусов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой.

По ее словам, 23 и 24 декабря будет ярко выраженные пониженное атмосферное давление. Синоптик не исключила, что в субботу оно может опуститься к рекордно низким значениям.

«Погода сохранится облачной, в субботу временами будет приниматься снег, в воскресенье снега будет чуть меньше», - подчеркнула Позднякова.

Кроме того, она отметила, что в первый выходной день недели на протяжение суток температура будет варьироваться от -1 до 1 градуса, а в Московской области - от -2 до 1, что выше климатической нормы на четыре градуса.

В воскресенье метеоролог спрогнозировала более морозную погоду: в ночь на воскресенье подморозит до -2…-7 градусов. Понижение будет продолжаться практически в течение всего воскресенья. Это приблизит отметки столбиков термометров к климатической норме.

«Я думаю, что эти выходные дни вновь создадут проблемы, выпадет снег, он таять не будет, это снег, который надо будет убирать», - добавила синоптик.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр дал советы, как завести автомобиль в мороз.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
20 декабря 2023, 11:58
Мосгордума приняла ежегодный отчет Собянина
РИА «Новости»
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Члены Московской государственной думы заслушали и приняли отчет мэра столицы Сергея Собянина по итогам работы столичного правительства за 2023 год. Соответствующее постановление утвердили во время заседания парламента, сообщило АГН «Москва».

В этом году отчет мэра впервые прошел в формате видеотрансляции. В обширном докладе Собянин осветил развитие различных важных областей городской жизни.

Мэр упомянул, что 2023 год стал рекордным по количеству введенных в эксплуатацию транспортных объектов. При этом в планах города - строительство еще трех новых линий метро, где будет примерно 40 станций.

Он также рассказал о планах реализации программы КРТ, в рамках которой появится 190 новых объектов и около полумиллиона рабочих мест.

Объем строительства в столице увеличат, что позволит ускорить темп реновации до шести–семи миллионов квадратных метров в год.

Кроме того, мэр анонсировал строительство нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы.

Депутаты Сергей Собянин Москва 2023
20 декабря 2023, 11:44
Собянин рассказал об изменениях в реализации программы реновации в Москве
Freepik
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Программа реновации в Москве будет развиваться быстрее за счет строительства значительно большего количества домов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

По его словам, прирост показателей строительства будет выше, чем за прошлые года: теперь будут строить шесть–семь миллионов квадратных метров в год. Благодаря такому нововведению власти столицы смогут лучше удовлетворять спрос горожан и сильно ускорить осуществление программы реновации.

«На пике программы мы должны переселять из ветхого жилья около 80 тысяч человек в год», - добавил градоначальник.

Так, жильцы 248 старых домов в Москве в этом году уже начали переезд по реновации. Новые квартиры получили около 36 тысяч жителей столицы из 47 районов города.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве

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