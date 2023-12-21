Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 6,6%», - отметил градоначальник.

За прошедший период в производство машин вложили 42,7% от общего числа инвестиций, а еще 27,2% - в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель. Кроме того, для постройки и создания объектов интеллектуальной собственности затратили 14,4%, на возведение жилых домов и помещений - 13,6%.

Собянин отметил, что в столице создают выгодные условия для бизнеса, чтобы сохранять благоприятный инвестиционный климат. Помимо этого, анализируют ситуацию и обеспечивают меры системной и антикризисной помощи. Например, с весны 2023-го существует ряд выгодных бонусов: льготная аренда земли, льготные кредиты и многое другое.

Ранее стало известно, сколько инвестировали в основной капитал в России.