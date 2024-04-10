Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы

Продолжение сериала «Игра престолов» от студии HBO, в котором планировали сделать главным героем Джона Сноу, отменили из-за потери актуальности сюжета. Об этом сообщил новостной сайт Screen Rant.

В начале года стало известно, что HBO приступил к работе над продолжением знаменитого сериала, где ключевую роль будет играть Джон Сноу. В сериале его сыграл актер Кит Харингтон.

«Спин-офф „Игры престолов“ с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO», - сообщило издание.

В беседе с порталом Харингтон заявил, что сейчас вопрос о создании картины о его герое не рассматривается, так как команде не удалось «найти подходящую историю, которая бы всех достаточно взволновала».

Телесериал «Игра престолов» был основан на книгах Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». События разворачиваются на двух вымышленных континентах, где несколько благородных семей борются за власть над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству угрожает уничтожение из-за вторжения сверхъестественных сил.

Ранее автор романов не исключил выхода мультфильмов по «Игре престолов». Их создали совместно со студией HBO, но пока они находятся на стадии разработки и в производство не запущены.