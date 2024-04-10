Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Александра Молоткова с пост главы столичного департамента образования и науки. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Освободить Александра Борисовича Молоткова от должности руководителя департамента образования и науки города Москвы, министра правительства Москвы по собственной инициативе», - отметили в указе Собянина.
Молотков возглавлял департамент образования Москвы с июля 2020 года.
В январе Собянин назначил Владимира Регнацкого на пост главы департамента противодействия коррупции и региональной безопасности. В должности он сменил Сергея Хлебникова, который ушел по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.
Кроме того, Собянин снял с поста зампреда комитета молодежной политики и общественных связей Артема Демина по его собственной инициативе.