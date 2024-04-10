10 апреля 2024, 17:57

Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы

РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Александра Молоткова с пост главы столичного департамента образования и науки. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Освободить Александра Борисовича Молоткова от должности руководителя департамента образования и науки города Москвы, министра правительства Москвы по собственной инициативе», - отметили в указе Собянина.

Молотков возглавлял департамент образования Москвы с июля 2020 года.

В январе Собянин назначил Владимира Регнацкого на пост главы департамента противодействия коррупции и региональной безопасности. В должности он сменил Сергея Хлебникова, который ушел по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Кроме того, Собянин снял с поста зампреда комитета молодежной политики и общественных связей Артема Демина по его собственной инициативе.

Сергей Собянин Образование Наука Правительство Москвы Москва
10 апреля 2024, 18:03
Сиквел «Игры престолов» про Джона Сноу отменили
Global Look Press
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Продолжение сериала «Игра престолов» от студии HBO, в котором планировали сделать главным героем Джона Сноу, отменили из-за потери актуальности сюжета. Об этом сообщил новостной сайт Screen Rant.

В начале года стало известно, что HBO приступил к работе над продолжением знаменитого сериала, где ключевую роль будет играть Джон Сноу. В сериале его сыграл актер Кит Харингтон.

«Спин-офф „Игры престолов“ с Джоном Сноу больше не находится в активной разработке на канале HBO», - сообщило издание.

В беседе с порталом Харингтон заявил, что сейчас вопрос о создании картины о его герое не рассматривается, так как команде не удалось «найти подходящую историю, которая бы всех достаточно взволновала».

Телесериал «Игра престолов» был основан на книгах Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». События разворачиваются на двух вымышленных континентах, где несколько благородных семей борются за власть над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству угрожает уничтожение из-за вторжения сверхъестественных сил.

Ранее автор романов не исключил выхода мультфильмов по «Игре престолов». Их создали совместно со студией HBO, но пока они находятся на стадии разработки и в производство не запущены.

HBO Сериалы Игра престолов Актеры
10 апреля 2024, 17:03
Госдума поддержала законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов для легализации в России. Для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке мигрант должен состоять в браке два года, сообщило РИА «Новости».

Законопроект внесли в ГД в ноябре 2023 года. Его авторами в том числе стали Андрей Клишас и Виктор Водолацкий.

В пояснительной записке указали, что закон исключает использование фиктивных браков или фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранцами миграционного статуса в России.

Документ предлагает лишить иностранца РВП, если суд отменил усыновление или запись об установлении отцовства над российским ребенком аннулирована. Также это касается решения суда о признании брака недействительным.

Ранее в ЛДПР предложили лишать иностранцев ВНЖ за нарушения закона любой тяжести.

Мигранты Госдума РФ Россия Брак
10 апреля 2024, 16:59
Соседи рассказали о настроении певца Кунгурова незадолго до гибели
Global Look Press
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Соседи покойного оперного певца Евгения Кунгурова рассказали о настроении артиста незадолго до гибели. Своими воспоминаниями о нем они поделились с телеканалом «Москва 24».

Одна из женщин рассказала, что незадолго до гибели артист выглядел подавленным. Ее сын даже разговаривал с Кунгуровым о каком-то выступлении, однако о причинах произошедшего ей ничего не известно.

«Я его недавно видела. Он был всегда очень грустный. Очень», - поделилась соседка.

Другой собеседник отметил, что Кунгуров был в нормальном состоянии и не был похож на человека с депрессией или компульсивным расстройством.

Еще одна женщина уточнила, что у певца все было хорошо в творческой деятельности, однако в личной жизни могли возникнуть трудности.

«В творчестве у него было все хорошо <…> Но видно что-то в личной жизни не сложилось, хотя карьера прошла очень хорошо», - рассказала она.

Тело Кунгурова обнаружили около его дома в центре Москвы. Перед этим он написал супруге Ирине о планах расстаться с жизнью и перестал выходить на связь. У певца были проблемы с психическим здоровьем, он наблюдался у доктора в частной клинике.

Соседи покойного оперного певца Евгения Кунгурова рассказали о настроении артиста незадолго до гибели. Своими воспоминаниями о нем они поделились с телеканалом « Москва 24 ».

Музыка Москва
10 апреля 2024, 16:16
Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
РИА «Новости»
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Политика Центробанка подразумевает под собой шесть мер, направленных для борьбы с бедностью в России. Об этом во время выступления в Государственной думе заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, речь идет о программах финансовой грамотности, поддержке граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, борьбе с мошенничеством, усилении защиты от чрезмерной закредитованности и снижении инфляции.

«Политика Центрального банка может оказаться влияние на снижение неравенства и борьбу с бедностью. Прежде всего - снижение инфляции, которая является налогом на бедных и съедает их и так невысокие доходы», - сказала она.

Набиуллина напомнила, что в декабре Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволил гражданам с низкими доходами открывать социальные вклады в банке в пределах 50 тысяч рублей.

Ранее в ЦБ озвучили условие снижения ключевой ставки в России.

Доходы Россия Центробанк

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