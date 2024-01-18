Собянин рассказал об уникальных направлениях в школах искусств в Москве

Он подчеркнул, что в городских учебных заведения в области искусств можно постичь не только музыку и рисование, но и хореографию, цирковое и театральное мастерство. Ученики получают навыки жонглирования, фехтования и учатся создавать бутафорские арт-объекты и многое другое.

«Есть школы, где дети могут попробовать себя в качестве актера театра и кино», - уточнил градоначальник.

В рядах преподавателей заслуженные артисты и работники культуры. Многие из них лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Программы «Искусство цирка» работают в школах искусств имени М. А. Балакирева и «Центр». Кроме того, занятия по хореографии проводят в детских школах искусств имени С. Т. Рихтера, «Исток» и других: дети учатся основам классического, народно-сценического и современного танцев.

Ранее Собянин рассказал о виртуальных лабораториях для московских школьников.