Собянин рассказал об изменениях в реализации программы реновации в Москве

По его словам, прирост показателей строительства будет выше, чем за прошлые года: теперь будут строить шесть–семь миллионов квадратных метров в год. Благодаря такому нововведению власти столицы смогут лучше удовлетворять спрос горожан и сильно ускорить осуществление программы реновации.

«На пике программы мы должны переселять из ветхого жилья около 80 тысяч человек в год», - добавил градоначальник.

Так, жильцы 248 старых домов в Москве в этом году уже начали переезд по реновации. Новые квартиры получили около 36 тысяч жителей столицы из 47 районов города.