Собянин рассказал об итогах благоустройства севера Москвы

В Строгино на улице Маршала Катукова возле дворца спорта «Янтарь» сделали небольшой сквер. Кроме того, в районе оборудовали комфортные зоны для прогулок взрослых и детей. Также создали условия для досуга с собаками и активного отдыха.

В обновленном сквере «Березовая роща» в районе Хорошево-Мневники реализовали условия для комфортных занятий спортом. Так, жители и гости столицы смогут попробовать себя в памп-треке, покататься в скейт-парке и потренироваться на комплексе для силовых занятий.

Реформации подверглась и «Березовая роща» в 14-м микрорайоне Куркино: в парке обновили покрытие дорожек, починили детские площадки и установили лавочки. Кроме того, территорию оснастили новыми энергосберегающими фонарями.

В Южном Тушине благоустроили зону для прогулок вдоль природного памятника «Сходненский ковш». Там укрепили склоны и отремонтировали тропинки. Вдобавок обновили две детские площадки и одну спортивную зону, а поблизости обустроили смотровые площадки.

Новый променад возвели между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала. Раньше там была неухоженная территория. Теперь же здесь полноценное рекреационное пространство на площади восемь гектаров.

Вдобавок в Северном Тушино привели в порядок сквер на улице Героев Панфиловцев. Там организовали зону для тихого отдыха с видом на красивые цветники. Для жителей поставили новые лавочки. По всей территории развили газон.

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