Собянин рассказал об инвестициях в экономику Москвы
В первые шесть месяцев 2023 года инвестиции в экономику Москвы превысили 2,2 трлн рублей, что на 5% выше, чем показатели за тот же период в 2022 году. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Основные направления инвестиций включили промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель и создание объектов интеллектуальной собственности.
По словам мэра, потенциальных инвесторов привлекало несколько факторов. Москва превратилась крупный рынок с высокой покупательной способностью, где разработали различные инвестиционные платформы, включая Московский Инвестиционный портал и Портал поставщиков, которые облегчили процесс инвестирования. Множество мер системной и антикризисной поддержки для инвесторов помогли снизить риски и стимулировать развитие бизнеса.
Ранее подмосковный Мининвест рассказал о поддержке крупных промышленных проектов.