Собянин рассказал о зданиях в Москве, восстановленных по программе «Рубль за метр»

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По его словам, такая программа доступна для образовательных и культурных объектов, которые находятся на грани разрушения. Главное условие получения льготы - восстановление здания.

«В итоге все остаются в выигрыше. Столица постоянно преображается, а инвесторы уже сэкономили больше 5,5 миллиарда рублей», - подчеркнул мэр города.

Собянин напомнил о недавних работах: например, в 2022 году по программе отреставрировали флигель городской усадьбы начала XIX века в Гороховском переулке и доходные дома Горбунова начала XX века на улице Девятая Рота.

Чтобы стать частью проекта, инвесторам нужно принять участие в городских торгах, уточнил Собянин.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации с подземной парковкой построят на юго-востоке Москвы.