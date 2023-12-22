Собянин рассказал о вкладе энергетиков в улучшение Москвы

«Поздравляю столичных энергетиков с профессиональным праздником!», - отметил мэр.

Он подчеркнул, что благодаря труду энергетиков мегаполис постоянно улучшается: общественные пространства становятся чище, появляются новые дома и соцобъекты, а также совершенствуется транспортная инфраструктура.

По словам градоначальник, за этот год специалисты комплекса подключили и обеспечили необходимой мощностью приблизительно 1,3 тысяч объектов, среди которых павильон «Атом» на ВДНХ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Южный речной вокзал и другие.

Качественный труд специалистов помог Москве сделать экологию чище: город лидирует в Европе по развитию и использованию электротранспорта.

Ранее мэр рассказал, что свыше 1300 электробусов начали курсировать в Москве.