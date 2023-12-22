22 декабря 2023, 09:00

Собянин рассказал о вкладе энергетиков в улучшение Москвы

Соцсети
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Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники топливно-энергетического комплекса Москвы: более 120 тысяч специалистов каждый день обеспечивают теплом и электричеством миллионы жителей и сотни тысяч организаций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Поздравляю столичных энергетиков с профессиональным праздником!», - отметил мэр.

Он подчеркнул, что благодаря труду энергетиков мегаполис постоянно улучшается: общественные пространства становятся чище, появляются новые дома и соцобъекты, а также совершенствуется транспортная инфраструктура.

По словам градоначальник, за этот год специалисты комплекса подключили и обеспечили необходимой мощностью приблизительно 1,3 тысяч объектов, среди которых павильон «Атом» на ВДНХ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Южный речной вокзал и другие.

Качественный труд специалистов помог Москве сделать экологию чище: город лидирует в Европе по развитию и использованию электротранспорта.

Ранее мэр рассказал, что свыше 1300 электробусов начали курсировать в Москве.

Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023
22 декабря 2023, 09:08
Акции «Рольфа» передали во временное управление Росимущества
РИА «Новости»
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Президент Росси Владимир Путин подписал указ о передаче акций и активов автодилера  «Рольф» во временное управление Росимущество. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, во временное управление перешли 15 198 акций «Рольфа», которыми владеет «Рольф моторс», а также 660 759 610 акций «Рольфа», владельцем которых является кипрский оффшор «Деланс лимитед».

Кроме того, во временное управление попали доли в уставном капитале «Рольф тех», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф моторс».

Согласно сведениям системы «Спарк» , офшор «Деланс лимитед» владеет 99,99% акций компании «Рольф», еще 0,01% принадлежат «Рольф моторс». Само АО «Рольф» на 99% владеет «Рольф моторс» и «Рольф эстейт Санкт-Петербург», а также 100% акций «Рольф тех».

Политолог Юрий Кнутов отмечал, что указ Путина об ответных мерах на конфискацию государственного имущества западными странами является закономерным ответом на откровенный грабеж.

Россия Владимир Путин
22 декабря 2023, 06:49
МИД России не поддержал высказывание Прилепина о присоединении Узбекистана
РИА «Новости»
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Предложение писателя Захара Прилепина присоединить к России Узбекистан не отражало позицию страны. Это его личное мнение, заявила представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте министерства.

«Совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», - заявила она.

Мария Захарова подтвердила, что союзнические отношения России с Узбекистаном переживают подъем. По ее словам, они основываются на взаимном уважении суверенитета, равноправия, добрососедства и невмешательства.

Представитель МИД заявила, что привлечение трудовых мигрантов отвечает интересам страны. Для того, чтобы упорядочить этот процесс и сделать его более взаимовыгодным, российская сторона начала работу над комплексом организационных, информационных и нормативных мер.

Захар Прилепин на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» предложил присоединить к России территории бывшего СССР, откуда приехало много мигрантов, и обучить их жителей русскому языку еще на родине. Он привел в качестве примера Узбекистан. Из-за этого высказывания посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД республики.

Мигранты Мария Захарова МИД РФ Узбекистан
22 декабря 2023, 04:34
Юрист объяснил, кого ждут штрафы за отсутствие умных счетчиков электричества
Freepik
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В январе 2024 года истекает мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах. Юрист Сергей Сергеев рассказал агентству «Прайм», кому придут штрафы.

По словам юриста, по закону, после прекращения действия моратория власти смогут штрафовать поставщиков и сетевые организации, но не конечных потребителей энергии. Впрочем, энергетические компании могут в ответ на штрафы повысить тарифы для населения.

С другой стороны, мораторий на штрафы могут и продлить, заявил юрист. Это будет связано со сложной экономической обстановкой и необходимостью стабилизировать рынок электроэнергии.

Ранее россиян предупредили о новых штрафах , которые вступят в силу с 1 января 2024 года. В частности, увеличатся штрафы в области обеспечения безопасности газового оборудования: недопуск в квартиру специалистов газовой службы будет стоить гражданам от пяти до 10 тысяч рублей. Вырастут штрафы за нарушений пожарной безопасности - до 15 тысяч. А незаконная перепланировка «обойдется» собственникам жилья в 2,5 тысячи рублей.

В январе 2024 года истекает мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах. Юрист Сергей Сергеев рассказал агентству «Прайм» , кому придут штрафы.

Штрафы Электричество
22 декабря 2023, 04:12
Россиян предупредили о магнитных бурях с 22 по 24 декабря
Unsplash
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Россиян предупредили, что в период с 22 по 24 декабря ожидаются магнитные бури до четырех баллов. Об этом сообщило петербургское издание «Главсовет».

«Четыре балла - не сильно большое значение, но метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание. Рекомендуется не перетруждаться, больше отдыхать, находиться на свежем воздухе», - уточнило издание.

Согласно прогнозам, эти дни станут сложными для метеозависимых людей. Ожидается новый удар мощностью до четырех баллов. Хорошая новость, что эта буря станет завершающей в 2023 году.

В пятницу, 22 декабря, ожидается малая геомагнитная буря, которая достигнет максимально четырех баллов. Наиболее заметна она будет в вечернее время.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин заявил, что в ближайшее время новых магнитных бурь не ожидается. По его словам, начиная со вторника, 19 декабря, состояние магнитосферы колеблется от слабо возмущенной до возмущенной. Через пять дней все должно полностью утихнуть.

До этого климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева рассказала, что новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.

Россия Погода Магнитные бури

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