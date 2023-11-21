Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Помимо сооружений для массовых посещений оборудовали тысячи спортивных зон рядом с жилыми домами. Градоначальник отметил, что развитая спортивная инфраструктура укрепляет в сознании людей здоровый образ жизни как норму.

«И уже не удивляет, что сегодня более половины москвичей - 52% - систематически занимаются физкультурой и спортом. А ведь еще не так давно, в 2010 году таких было лишь 18%», - подчеркнул Собянин.

Однако в столице есть районы, в которых спортивных объектов пока недостаточно. Для решения проблемы мэрия планирует реализовать программу строительства некапитальных объектов спортивного назначения за счет инвесторов.

Это будут полноценные и удобные сооружения, но по сравнению с «капиталкой» их удается быстрее возводить. Также легче находить территории под строительство.

Благодаря такому подходу город получит новые спортивные площадки, сэкономит бюджетные средства и выделит дополнительные рабочие места. Горожане будут довольствоваться новыми современными аренами для активного досуга.

Для размещения некапитальных объектов в столице выбрали 125 земельных участков, которые постепенно разыгрывают на аукционах. Как в итоге построить объект, победитель решает самостоятельно.

До конца текущего года в городе планируют открыть еще семь некапитальных спортивных объектов. А в 2024–2025 годах начнут работать около 59 таких сооружений.

Ранее амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы.

За последние 13 лет в Москве возвели около 200 крупных спортивных сооружений. Среди них - футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта «Динамо» и другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.