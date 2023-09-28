Собянин рассказал о росте доходов Москвы
За последние 12 лет доходы Москвы выросли в 3,2 раза. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации» на Московском финансовом форуме.
«Если доходы Москвы за этот период выросли в 3,2 раза, то перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет выросли в четыре раза», - добавил он.
Мэр отметил, что успешное развитие столицы невозможно без поддержки правительства и президента. Он также напомнил о том, что муниципальные власти столицы стали активно поддерживать начинающие проекты и технологические компании в рамках программы Московского инновационного кластера. Общая сумма инвестиций в эти проекты составила примерно 5,3 миллиарда рублей.
Ранее стало известно о том, что более семи миллионов туристов посетили Москву за лето.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.