Собянин рассказал о развитии технопарков в Москве

«В них есть компании из разных сфер экономики: от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования», - уточнил градоначальник.

Помимо этого, по его словам, в настоящее время в мегаполисе активно трудятся 48 технопарков. Они используют для своей деятельности более 603 гектаров земельных участков, задействуя при этом порядка 72,5 тысячи человек в качестве рабочей силы.

Ранее москвичам рассказали о мерах соцподдержки в Год семьи. Жители Москвы смогут получить финансовую поддержку на разных этапах семейной жизни ребенка. Кроме того, помимо финансовой помощи, горожане смогут рассчитывать и на получение нематериальной помощи.