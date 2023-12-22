Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

Он уточнил, что в зимний период для горожан доступны 1400 катков с искусственным и естественным льдом, а часть из них всесезонные. Кроме того, чтобы заниматься спортом профессионально, в городе есть 88 ледовых полей.

«С 2011 по 2023 год в городе построили и ввели в эксплуатацию 23 спорткомплекса с ледовыми катками. До конца 2024-го возведем еще четыре таких объекта», - подчеркнул мэр мегаполиса.

Помимо этого, в системе Москомспорта на бесплатной основе хоккеем занимаются больше пяти тысяч человек, а тренировки проводят на базе четырех учреждений.

Собянин добавил, что столичные спортсмены входят в состав сборных команд России всех возрастных категорий и показывают хорошие результаты на соревнованиях внутри страны и за рубежом.

Ранее катки с натуральным льдом открыли в московских парках. Они будут работать зимой на 39 столичных площадках.