22 декабря 2023, 13:14

Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу центром развития российского хоккея: в него играют более 139 тысяч детей и взрослых. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в зимний период для горожан доступны 1400 катков с искусственным и естественным льдом, а часть из них всесезонные. Кроме того, чтобы заниматься спортом профессионально, в городе есть 88 ледовых полей.

«С 2011 по 2023 год в городе построили и ввели в эксплуатацию 23 спорткомплекса с ледовыми катками. До конца 2024-го возведем еще четыре таких объекта», - подчеркнул мэр мегаполиса.

Помимо этого, в системе Москомспорта на бесплатной основе хоккеем занимаются больше пяти тысяч человек, а тренировки проводят на базе четырех учреждений.

Собянин добавил, что столичные спортсмены входят в состав сборных команд России всех возрастных категорий и показывают хорошие результаты на соревнованиях внутри страны и за рубежом.

Ранее катки с натуральным льдом открыли в московских парках. Они будут работать зимой на 39 столичных площадках.

Спортсмены Хоккей Сергей Собянин Москва 2023
22 декабря 2023, 14:03
Отшельник в Бурятии прожил четверть века в землянке без кистей рук
«ВКонтакте»
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Волонтеры в Бурятии передали медикам отшельника без кистей, который прожил в землянке в лесу свыше 25 лет. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили волонтеры движения «Рожденные помогать».

В настоящее время мужчине пытаются оформить пособие по инвалидности.

«В начале лета к нам обратились жители Тарбагатийского района и рассказали о проживающем в лесу мужчине без кистей рук. Только индивидуальный подход и уговоры помогли привезти его в больницу», - рассказали волонтеры.

Сейчас движение начало сбор продуктов и зимних вещей для отшельника. В конце недели они посетят его еще раз.

В прошлом году в Пермском крае обнаружили тело местного жителя, который семь лет прожил в землянке. Многие местные рыболовы называли его Дедом Мазаем, потому что он обустроил себе жилье на берегу реки Яйвы. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь, а полицейские при проверке нашли его труп.

Врачи Бурятия
22 декабря 2023, 13:56
Гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак» стартовала в столице
Сайт мэра и правительства Москвы
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Гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак» стартует в столице с 22 декабря, а работать она будет до 8 января. Горожане смогут попробовать вкусные блюда из особого меню. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В Москве вновь начался полюбившийся горожанам и туристам проект. Он объединит больше 300 заведений, среди которых как известные рестораны, так и небольшие кафе в разных районах, популярные у местных жителей. Впервые гости смогут принять участие в конкурсе и выиграть памятные сувениры», - рассказала она.

Для любителей вкусного завтрака будут доступны утренние сеты из трех-четырех блюд, цена на которые будет от 300 рублей. Например, в такой набор может входить новогодняя яичница, пряный яблочный чай или какао и печенье.

Помимо этого, можно заказать сырники с вареньем, драники, бифштексы, омлеты, печеная тыква с йогуртом и многое другое. В качестве напитка можно выбрать горячий шоколад, зеленый чай или мандариновый раф-кофе.

В программе будут соревноваться столичные рестораны. Лучшим станет то заведение, блюда которого будут пользоваться самым большим спросом. Кроме того, судьи выберут по одному победителю в номинациях «Выбор СМИ» и «Выбор блогеров».

Приятные подарки получат не только рестораны, но и их гости. Для участия в акции необходимо сфотографировать чек при заказе завтрака и отправить его в специальный чат-бот. Победителей акции выберут случайным образом.

Кроме того, более 1,5 тысячи представлений подготовили в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве.

Праздники Новый год Москва 2023
22 декабря 2023, 12:59
Более 1,5 тысячи представлений подготовили в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве
Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве в этом году отмечает свое десятилетие. Для гостей подготовили насыщенную программу из более чем 1,5 тысячи мероприятий. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Так, на Тверской площади пройдет акция «Московское чаепитие» каждый день 12:00 до 20:00. Открывают программу танцевальные мастер-классы. Желающие смогут освоить полонез, мазурку и менуэт. С 15:00 до 19:00 каждый час будут показывать спектакль о чайных традициях по воспоминаниям москвичей.

В Парке Горького и на 25 окружных площадках детей ждут персонажи сказок, чтобы поднять настроение. Утренники пройдут с 30 по 7 декабря и будут начинаться в 14:00 в выходные дни.

По выходным с 15:00 во всех округах будут показывать Рождественские спектакли. Также 23 декабря в Парке Горького музей-театр «Булгаковский дом» покажет «Белую сказку», а театр Сергея Котюха - «Госпожу Метелицу».

На следующий день в сквере у Гольяновского пруда театр «Витраж» представит зрителям спектакль «Помощница Деда Мороза». На улице Перерве Московский уличный театр «Воздушные люди» познакомит горожан со спектаклем «Сказка сказок».

Кроме того, с 16:00 до 19:00 на площадках будут проходить анимационные программы для детей с участием традиционными символами Нового года - Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также до конца праздников каждый день в 18:00 на фестивале будут выступать российские артисты. Например, 22 декабря в 16-м микрорайоне Зеленограда Chris Yank выступит концертом, 23 декабря на Сухонской улице - Amirchik, а на улице Перерве - Егор Шип.

В выходные с 17:00 будет дискотека с диджеем, а с 19:00 на сцену начнут выходить молодые, но уже известные исполнители. Так, 23 декабря на улице Теплый Стан пройдет концерт инди-рок-группы «Андеграунд», а на следующий день на площадке на улице Перерве - кавер-группы «Русский бит».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новогодней иллюминации в Москве.

Отдых Праздники Новый год Москва 2023
22 декабря 2023, 12:11
Московские бизнесмены вышли на 30 международных маркетплейсов
Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Около тысячи бизнесменов Москвы с 2018 года при поддержке мэрии зарегистрировались на 30 международных маркетплейсах. Их продукцию можно приобрести в онлайн-магазинах разных стран. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

«Больше трети экспортеров - 385 предприятий - выбрали для продвижения маркетплейсы Азии. Это направление показывает наилучший результат по статистике продаж. Еще около 600 компаний при поддержке Москвы вышли на рынки Латинской Америки, Африки и других регионов мира», - рассказала Сергунина Московские бренды появились на онлайн-площадке Lazada, которая ориентирована на покупателей из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда. Покупатели сервиса стали чаще приобретать столичную натуральную косметику, кондитерские изделия и экоснеки.

Масштабную китайскую площадку WeChat освоили 15 предпринимательских организаций Москвы в рамках программы поддержки экспорта. Суммарно мэрия города планирует помочь разместить на площадке 65 московских брендов.

Кроме того, экспортеры мегаполиса также могут выставить на индийском маркетплейсе Flipkart, латиноамериканской платформе Mercadolibre, южноафриканском портале Takealot и других многих площадках.

Вдобавок сегодня пройдет бизнес-конференция по вопросам сотрудничества с Китаем и странами БРИКС в Лобне.

Бизнес Москва 2023

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