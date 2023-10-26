Собянин рассказал о развитии центров поддержки волонтерского движения

«Несколько лет назад мы почувствовали, что и московским волонтерам нужен свой дом. Место, куда можно прийти, чтобы пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом, предложить свои идеи», - поделился он.

Первый центр открыли в 2022 году в Зеленограде, а на прошлой неделе они заработали в Восточном и Южном округах. Сейчас в Москве действую шесть таких офисов по адресам: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1; улица Беловежская, дом 83; Зеленоград, корпус 145; улица Братиславская, дом 15, корпус 2; улица Косинская, дом 24, корпус 3; улица Трофимова, дом 9.

Кроме этого, еще два центра на Аэродромной улице, дом 6 и в Ясном проезде, дом 8, корпус 1 уже готовят к открытию.

В «Добрых местах» проводят мастер-классы, тренинги и круглые столы. Они работают ежедневно с 10:00 до 21:00 - с понедельника по субботу, а по воскресеньям - с 10:00 до 19:00.

В ближайшее время активисты будут помогать во время проведения Первой Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Мероприятие объединит все российские регионы и сразу несколько направлений волонтерства: культурное, событийное и патриотическое.