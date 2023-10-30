Собянин рассказал о работе сервиса «Жизненная ситуация» в Москве

«Такой формат существенно экономит время жителей города. К тому же специалисты центров госуслуг всегда подскажут, если каких-то документов не хватает или при заполнении есть ошибки», - добавил он.

Сервис «Жизненная ситуация» помогает решить проблемы по таким вопросам, как рождение ребенка, смена места жительства, перемена имени, оплата налогов и многим другим.

Офисы «Мои документы» работают без перерыва и выходных с 08:00 до 20:00. Флагманские центры открыты с 10:00 до 22:00. Их работники оказывают помощь не только москвичам, но и жителям области. Например, с начала года в Солнечногорске оказали свыше 56 тысяч услуг.