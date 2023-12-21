Собянин рассказал о программе реновации в Новой Москве

«По итогам 11 месяцев этого года Новомосковский округ наряду с ЮВАО и ВАО вошел в число территорий столицы, где горожане заключили больше всего договоров на жилье по реновации», - подчеркнул градоначальник.

Кроме того, детские сады построили на Скандинавском бульваре и Фитаревской улице в Коммунарке. Также они появятся на улице Эдварда Грига, в селе Остафьево и деревне Яковлевское.

Инвесторы также возведут в Филимонковском еще два детских сада и учебный корпус рядом с деревней Марьино. Взрослая поликлиника с клинико-диагностическим отделением и травматологическим пунктом также появится в Троицке.

Помимо этого, планируется возвести два новых спорткомплекса в поселении Мосрентген и в деревне Столбово. Также в Столбово откроют школу искусств, а в Рассказовке - новый культурно-досуговый центр.

Вдобавок, в поселении Сосенский в Новой Москве планируют построить детско-взрослую поликлинику на 520 посещений.