Собянин рассказал о помощи приемным семьям в Москве

Москва способна предложить приемным родителям различные виды поддержки - как психологическую, так и материальную. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Необходимую подготовку будущие приемные родители смогут получить в более чем в 40 школах.

Ежемесячные выплаты на каждого приемного ребенка составят от 20,8 до 34,7 тысячи рублей. Для нематериальной поддержки в городе открыли 33 службы сопровождения замещающих семей.

В рамках проекта по имущественной поддержке Москва предоставит жилье приемным родителям, воспитывающим не менее пяти детей-сирот или сиблингов. В городе 48 семей взяли на воспитание 342 ребенка, воспользовавшись условиями этой программы.

До тех пор, пока ребенок не найдет приемную семью, он будет жить в центре содействия семейному воспитанию. В столице открыли 12 подобных городских центров, атмосферу в которых приблизили к домашним условиям.

По данным на начало октября, более 94% сирот столицы стали проживать в семьях. Это 17,4 тысячи человек, из которых 6,2 тысячи - под опекой, а 4,6 тысячи - в приемных семьях. В Москве усыновили 6,5 тысячи детей, 760 из них - в этом году.