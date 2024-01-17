Собянин рассказал о полезности виртуальных лабораторий для московских школьников

Собянин уточнил, что для учеников московских школ доступны виртуальные лаборатории, которые достаточно популярны. Особым спросом пользуются виртуальные лаборатории по технологии, информатике, математике и черчению.

«Виртуальные лаборатории дают возможность проводить и повторять различные эксперименты онлайн - хороший способ понять изучаемый материал и расширить знания за пределами школьной программы», - отметил мэр Москвы.

По его словам, в отличие от обычных школьных лабораторий, сетевыми можно пользоваться в любое удобное время, в любом месте и неограниченное количество раз. Для них не нужно закупать дорогостоящее оборудование и расходные материалы.

К тому же не происходит травмоопасных ситуаций, техника безопасности в этом случае не требуется. Однако опыты в виртуальных лабораториях мало отличаются от реальных - сохраняют объективность и наглядность процесса.

Юным москвичам открыт доступ к 42 лабораториям по семи школьным предметам. Число использований этих электронных инструментов превысило 4,4 миллиона. Только за этот учебный год ученики использовали такие лаборатории свыше 400 тысяч раз.

Ранее школьников в Москве пригласили принять участие в проекте для будущих предпринимателей «Бизнес-уик-энд. Старт».