Собянин рассказал о подготовке катков для зимнего отдыха в Москве

«В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст - катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах», - отметил он.

В парке «Яуза» для жителей и гостей столицы оборудуют катки для досуга с искусственным льдом. Также москвичи смогут насладиться лыжными трассами и снежными горками. Кроме того, два новых катка откроют в парке 850-летия Москвы.

В этом году уроженцев столицы будут ждать понравившиеся в прошлом году объекты зимнего отдыха и спортивные мероприятия. Среди них - бесплатный каток в парке Северного речного вокзала, лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках» и другие.

Совсем скоро - в начале декабря - городу придадут привлекательности яркими гирляндами и сооружениями, которые добавят горожанам новогоднего настроения во время прогулок.

Ранее каток на ВДНХ в Москве подготовили к зимнему сезону.