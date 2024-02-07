Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в московских парках

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Он уточнил, что с наступлением зимы в московских парках начинают функционировать лыжные трассы, катки и снежные горки. В текущем сезоне среди новшеств - специально оборудованная для игры в керлинг аллея в Парке Горького. Также на спортивных площадках по предварительной записи регулярно проводятся бесплатные занятия.

«Взрослые и дети могут заниматься под руководством профессиональных тренеров», - отметил Собянин.

Посетителей ждут на катках в саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», «Дубки» и многих других. Лыжные трассы проложили в «Царицыно», «Кузьминках» и Измайловском парке.

Зимние фестивали пройдут и в парках Подмосковья 10 февраля. Тема мероприятий будет связана с легендами и сказками.