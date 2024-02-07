07 февраля 2024, 13:46

Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в московских парках

РИА «Новости»
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На катках и лыжных дорожках в московских парках постоянно проходят спортивные мероприятия и тренировки. Они открыты для всех желающих, в том числе для детей, которые под присмотром тренеров изучают азы различных спортивных дисциплин. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что с наступлением зимы в московских парках начинают функционировать лыжные трассы, катки и снежные горки. В текущем сезоне среди новшеств - специально оборудованная для игры в керлинг аллея в Парке Горького. Также на спортивных площадках по предварительной записи регулярно проводятся бесплатные занятия.

«Взрослые и дети могут заниматься под руководством профессиональных тренеров», - отметил Собянин.

Посетителей ждут на катках в саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», «Дубки» и многих других. Лыжные трассы проложили в «Царицыно», «Кузьминках» и Измайловском парке.

Зимние фестивали пройдут и в парках Подмосковья 10 февраля. Тема мероприятий будет связана с легендами и сказками.

Отдых Спортсмены Дети Сергей Собянин Парки Москва
07 февраля 2024, 12:57
Блиновской разрешили ходить в салон красоты в СИЗО
РИА «Новости»
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Задержанная блогер Елена Блиновская, содержащаяся в следственном изоляторе № 6 «Печатники», может пользоваться услугами находящегося там салона красоты. Об этом сообщила «АиФ» представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова после визита к арестованной.

По ее словам, в следственном изоляторе «Печатники» работает полноценный салон красоты, предлагающий услуги маникюра, педикюра, стрижек, окрашивания и прочих косметических процедур. Также в СИЗО имеется спортзал. За возможность воспользоваться этими услугами придется заплатить.

«Так что Блиновская имеет возможность им воспользоваться», - отметила Ботова.

Блогера поселили в четырехместной камере вместе с тремя женщинами, среди которых - доктор и кандидат наук , также обвиняемыми в совершении ненасильственных правонарушений. В помещении имеется телевизор, холодильник и душевая кабина.

Ранее Блиновская находилась в карантинной камере на двадцать человек для прохождения медицинского осмотра. Там у нее началась депрессия.

Блиновскую заключили под стражу на три месяца после того, как она нарушила условия домашнего ареста. Во время расследования выяснилось, что она пренебрегла наложенными на нее ограничениями, устроив вечеринку в новогоднюю ночь и пригласив одного из свидетелей по ее делу.

Блогеры СИЗО Красота Задержание блогера Елены Блиновской Москва
07 февраля 2024, 12:33
Вирус доносительства. Депутат призвала бороться с «крючкотворством»
РИА «Новости»
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Активисты перегнули палку, пожаловавшись на цвет лавочек и изображения радуги. В России возник вирус доносительства, с которым нужно бороться, заявила в своем Telegram-канале экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

«Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги. <…> К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», - сказала она.

Депутат рассказала о подслушанном разговоре двух деятелей культуры. Они говорили о невозможности работать из-за многочисленных доносов на якобы имевшую место пропаганду в произведениях искусства. Сардана Авксентьева напомнила о нескольких громких случаях , когда общественники жаловались на сине-желтые скамейки и ленты в волосах , радугу в символике детских садов и спортивных команд. Она заявила, что сообщение о преступлении отличается от «вредоносного крючкотворства», и призвала бороться с доносительством.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за отказ снять серьги с семицветной радугой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот символ в России не запрещали.

Кино Депутаты Фильмы
07 февраля 2024, 11:43
Госдума предложила разрешить употребление продуктов в магазинах до оплаты
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Россиянам могут разрешить есть продукты до оплаты в магазине на кассе. Условие — наличие упаковки у товара и фиксированной цены. Законопроект готовят к внесению в Госдуму, сообщили «Известия».

Инициатор законопроекта - глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Как уточнили в документе, отношения между продавцом и потребителем всегда имеют характер потенциального конфликта. Поэтому на законодательном уровне нужно устранять возможные проблемы.

«Одна из таких проблем - употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты», - указали в пояснительной записке.

Сейчас законом не запрещено, но и не разрешено употреблять продукты до оплаты. В пояснительной записке уточнили, что предложение по продаже товаров - это договор публичной оферты. В качестве условий этого соглашения перечислены описание товара, срок годности и его цена. По статье 223 Гражданского кодекса потребитель получает право собственности на продукцию с «момента фактической передачи ему товара». Получается, что взявший с полки еду покупатель автоматически соглашается с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе.

Ярослав Нилов в беседе с изданием уточнил, что из-за неоднозначности формулировки и возникают конфликты между покупателями и продавцами. Чтобы избежать проблем, нужно урегулировать ситуацию на законодательном уровне, уточнил депутат.

Россиянам могут разрешить есть продукты до оплаты в магазине на кассе. Условие - наличие упаковки у товара и фиксированной цены. Законопроект готовят к внесению в Госдуму, сообщили «Известия».

Еда Законы Депутаты Магазины Продукты
07 февраля 2024, 11:42
Серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту
РИА «Новости»
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Новый цикл мероприятий «Транспортный каркас Москвы» пройдет с 13 по 25 февраля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Его посвятят достижениям столичного транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«2023 год стал рекордным для транспортного комплекса Москвы и продемонстрировал, насколько город ушел вперед в сфере развития транспорта», - отметил заммэра.

Для посетителей организуют масштабное цифровое шоу, которое будет идти ежедневно. Сотрудники московского Музея транспорта прочитают лекции по истории городских средств передвижения - от конки до электробусов.

На площадке выступят музыканты Академического хора Московского метрополитена и артисты проекта «Музыка в метро», играющие музыку различных жанров, от фольклора до техно.

Для маленьких гостей состоятся мастер-классы по раскрашиванию карты «Тройка», созданию деревянных магнитов в форме различных транспортных средств и сборке бумажной модели поезда «Москва-2020». Также пройдут викторины и квизы от столичного метрополитена и Центра организации дорожного движения, посвященные различным профессиям в индустрии московского транспорта.

Выставка будет открыта со вторника по четверг с 10 до 21 часа, и с пятницы по воскресенье с 10 до 22 часов. Понедельник - выходной.

Также на выставке-форуме открылась экспозиция в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи.

Россия Дептранс Москвы Максим Ликсутов ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва

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