Собянин рассказал, как москвичи могут изменить столицу

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«Провели уже свыше шести тысяч голосований. По их результатам были благоустроены десятки улиц, переулков, бульваров и площадей», - отметил он.

По его словам, москвичи оказали влияние и на развитие транспортной инфраструктуры, поддержав проекты строительства Московских центральных диаметров. Они определили названия новых станций Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра.

Участие горожан также помогло при выборе названий для улиц, бульваров, площадей, а также станций метро, первого речного электросудна и виртуального помощника общественного транспорта.

Проект внес свой вклад и в выбор имени для обитателей Московского зоопарка, «Москвариума» и «Городской фермы» ВДНХ. Особой популярностью у горожан пользовалось голосование за имя панды, родившейся в столичном зоосаду.

Собянин добавил, что с момента запуска проекта в 2014 году к «Активному гражданину» присоединились более 6,7 миллиона человек.

Накануне москвичам предложили выбрать на портале семейные мероприятия для программы «Технограда» на 2024 год.