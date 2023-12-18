18 декабря 2023, 09:04

Собянин рассказал, как готовят соцработников и сиделок по новому стандарту

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
Читайте нас в: Google Новости

В Москве в городских домах-интернатах открыли 11 тренировочных классов в 2021 году. Там воссоздали атмосферу рабочей зоны помощника по уходу для обучения сотрудников. Программу прошли уже 3,5 тысячи человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он отметил, что за период работы центров среди обучающихся насчитывается 1,5 тысяч помощников по уходу и еще две тысячи других сотрудников мультидисциплинарной команды социальных домов.

Контакт с жителями и сотрудниками социальных домов и геронтологических центров показал, что подготовка дает плодоносные результаты.

«Жители стали чувствовать себя комфортнее, а персонал - увереннее. Многим специалистам стало легче справляться даже с самыми тяжелыми и неприятными задачами», - подчеркнул градоначальник.

По словам Собянина, полученный опыт необходимо стандартизировать и максимально внедрить в повсеместную практику. Так, для этой цели в июне открыли первый профильный Симуляционный центр. Чтобы построить его, выделили один из корпусов Научно-практического геронтопсихиатрического центра.

Тренинги ведут профессионалы с большим прикладным опытом в социальной и медицинской отраслях. Спикеры делают акцент на том, как формировать комфортное взаимодействие с пациентами.

В программу Симуляционного центра входит пять тематических блоков: «уважение», «безопасность», «движение», «гигиена» и «забота». Обучающиеся получают практические навыки в каждом из них, а по окончанию сдают экзамен.

За полгода тренировочные программы в Симуляционном центре прошли более одной тысячи специалистов, среди которых более 500 человек - помощники по уходу. Немаловажно, что получить новые знания могут не только работники городских учреждений и студентов Колледжа добрых дел, но и горожане, желающие научиться правилам ухода за близкими на дому.

Накануне Собянин сообщил, что исследовать эффективность онкопрепаратов в Москве начнут постоянно.

Сергей Собянин Москва 2023
18 декабря 2023, 08:27
Продолжение оттепелей спрогнозировали в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Теплая погода ожидается в Москве: столбики термометров поднимутся до +4 градусов, а существенных осадков не ожидается. Кроме того, оттепель продолжится и дальше. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Теплая погода ожидается в Москве: столбики термометров поднимутся до 4 градусов, а существенных осадков не ожидается. Кроме того, оттепель продолжится и дальше. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать периферия обширного циклона, наполненного теплым и влажным атлантическим воздухом», - сообщил метеоролог.

По его словам, на автомобильных и пешеходных дорогах ожидается гололедица. Учитывая природные факторы, в столице будет преобладать пасмурная погода: в некоторых районах пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде моросящих дождей.

Столбики термометров поднимутся до 1… 3 градусов, а в Подмосковье - до -1… 4 градусов. Ветер подует с запада со скоростью четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и достигнет отметки 742 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

Кроме того синоптик отметил, что во вторник, 19 декабря, в Москве временами будет идти дождь, а воздух прогреется до 2… 4 градусов.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве стала рекордной за всю историю наблюдений.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
18 декабря 2023, 08:11
Россияне рассказали, в какой комнате в квартире чаще всего делают ремонт
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спальня чаще всего требует ремонта по сравнению с другими комнатами в квартире, заявили 37% опрошенных россиян. Об этом написало издание «Лента.Ру» со ссылкой на исследования участников рынка.

На втором месте оказалась гостиная - ее частым переустройством занимаются 36% респондентов. Еще 29% участников опроса делали ремонт на кухне, 24% - в прихожей, а 23% - в ванной комнате и туалете. Лишь 14% опрошенных ремонтировали детскую, 12% - коридор между комнатами.

Известно, что 26% респондентов меняли отделку жилья, а 23% - просто сделали косметический ремонт. В отчете отмечается, что 21% опрошенных установили новые двери, еще 18% - купили новую бытовую технику.

При этом 19% россиян потратили на ремонт до 200 тысяч рублей, еще 19% - до 400 тысяч рублей. Только у 16% опрошенных на обновление квартиры ушло до 50 тысяч рублей.

Ранее эксперт строительного рынка спрогнозировал подорожание зарубежных материалов для строительства и ремонта. В их числе лаки, краски, шпаклевка. Скачок цен он объяснил неустойчивым курсом рубля и проблемами с логистикой.

Исследования Рубль
18 декабря 2023, 07:27
Жители уральского города Невьянска остались без воды и отопления
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Из-за обрыва линии электропередач и аварии на Романовском водозаборе 14 тысяч жителей Невьяновского городского округа остались без отопления и водоснабжения. Прокуратура Свердловской области проверит работу МУП «Невьянский водоканал».

Из-за обрыва линии электропередач и аварии на Романовском водозаборе 14 тысяч жителей Невьяновского городского округа остались без отопления и водоснабжения.

Прокуратура Свердловской области проверит работу МУП «Невьянский водоканал».

Аварийное отключение электричества из-за обрыва линии электропередач произошло 17 декабря. На Романовском водозаборе три насоса вышли из строя. Свет вернули в дома Невьяновска по резервной линии, но 14 тысяч абонентов остались без холодного водоснабжения и отопления.

Прокуратура начала проверку на МУП «Невьянский водоканал». Она проверит исполнение законодательства о бесперебойном снабжении коммунальными ресурсами и своевременность устранения последствий аварии.

В Приморье из-за порыва магистрального трубопровода 69 тысяч человек остались без воды. Кабмин показал видео с места аварии в Артеме.

Прокуратура РФ ЖКХ Отопление Свердловская область
18 декабря 2023, 07:21
Футболист «Зенита» Кержаков раскрыл самую необдуманную трату денег
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самой необдуманной тратой денег для голкипера «Зенита» Михаила Кержакова стало приобретение мотоцикла. Об этом он сообщил в эфире передачи «Шоу Воли» на канале ТНТ.

«Самой необдуманной покупкой денег стал мотоцикл. Кататься я на нем совсем не умел! Я тогда жил в Москве, начала голова наполовину слетать, сдержаться сложно, жизнь в ресторанах начала подзатягивать», - сказал футболист.

Кержаков также отметил, что однажды подарил родному брату Александру живое выступление известного исполнителя Льва Лещенко.

Вратарь является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» он шесть раз победил в чемпионате России.

В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний игрок провел 13 матчей, шесть раз сохранив ворота в неприкосновенности. Также на его счету одна игра в Кубке России.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский раскрыл свои ежемесячные траты в столице.

ФК Зенит Спортсмены Футбол

Новости по теме