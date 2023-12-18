Собянин рассказал, как готовят соцработников и сиделок по новому стандарту

Он отметил, что за период работы центров среди обучающихся насчитывается 1,5 тысяч помощников по уходу и еще две тысячи других сотрудников мультидисциплинарной команды социальных домов.

Контакт с жителями и сотрудниками социальных домов и геронтологических центров показал, что подготовка дает плодоносные результаты.

«Жители стали чувствовать себя комфортнее, а персонал - увереннее. Многим специалистам стало легче справляться даже с самыми тяжелыми и неприятными задачами», - подчеркнул градоначальник.

По словам Собянина, полученный опыт необходимо стандартизировать и максимально внедрить в повсеместную практику. Так, для этой цели в июне открыли первый профильный Симуляционный центр. Чтобы построить его, выделили один из корпусов Научно-практического геронтопсихиатрического центра.

Тренинги ведут профессионалы с большим прикладным опытом в социальной и медицинской отраслях. Спикеры делают акцент на том, как формировать комфортное взаимодействие с пациентами.

В программу Симуляционного центра входит пять тематических блоков: «уважение», «безопасность», «движение», «гигиена» и «забота». Обучающиеся получают практические навыки в каждом из них, а по окончанию сдают экзамен.

За полгода тренировочные программы в Симуляционном центре прошли более одной тысячи специалистов, среди которых более 500 человек - помощники по уходу. Немаловажно, что получить новые знания могут не только работники городских учреждений и студентов Колледжа добрых дел, но и горожане, желающие научиться правилам ухода за близкими на дому.

Накануне Собянин сообщил, что исследовать эффективность онкопрепаратов в Москве начнут постоянно.