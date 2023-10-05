Собянин поздравил учителей Бауманской инженерной школы в Москве

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Мэр отметил, что эта школа стала самым крупным корпусом в Лефортове - в ней работает 321 сотрудник и учатся 3490 детей.

«В школе есть инженерный, математический и IT классы. Ребята занимаются 3D-моделированием, робототехникой и программированием», - уточнил Собянин.

Он добавил, что оборудованные корпуса, а также проведение лабораторных работ в МГТУ имени Баумана дополнительно обогатили образовательный процесс.

Мэр напомнил, что с 2011 года в Москве уже построили 583 объекта образования, а до конца 2025 года появятся еще 150. Кроме того, в следующем году начнется реконструкция первых 50 школ.

Ранее педагогов московской госпитальной школы наградили знаками отличия.