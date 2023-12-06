06 декабря 2023, 18:37

Собянин поздравил со 100-летием газету «Вечерняя Москва»

РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил редакцию газеты «Вечерняя Москва» со 100-летием. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

«На протяжении века, изо дня в день, яркая, неповторимая и уважаемая „Вечерка“ ведет летопись столичной жизни во всем ее многообразии», - отметил он.

По его словам, на протяжении века издание пишет о самом важном в столице ежедневно: во время Великой Отечественной войны оно не прекращало работу ни на один день. Кроме того, для многих «Вечерняя Москва» стала источником оперативной и объективной информации.

Собянин подчеркнул, что сегодня «Вечерняя Москва» - одна из старейших городских газет, которая регулярно наращивает свои традиции и динамично развивается вместе с городом. Коллектив расширяет круг выпускаемых изданий и открывает новые востребованные форматы.

«Убежден, что „Вечерняя Москва“ будет и впредь задавать высокие стандарты журналистики, вносить большой вклад в развитие столичной прессы и быть участником добрых перемен в жизни нашей любимой Москвы», - добавил Собянин.

Ранее мэр города поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой.

Сергей Собянин Москва 2023
06 декабря 2023, 18:01
Москвичам пообещали неоднородную зиму со скачками температуры
РИА «Новости»
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Синоптики прогнозируют неоднородную зиму в Москве — с большими колебаниями температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца этой недели, а также понедельника и вторника - погода холодная», - добавил он.

Он отметил, что по предварительным расчетам, возможно, аномалии будут чуть меньше: не от -9 до -12 градусов в Москве, как сейчас предполагают, а -5 градусов.

Кроме того, начиная с 13–14 декабря могут начаться те процессы, о которых метеорологи регулярно предупреждают: зима будет очень неоднородной. В этот сезон число дней с температурой -15 градусов будет встречаться чаще. Метеоролог подчеркнул, что это же относится и к количеству оттепелей.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пообещала морозный и снежный декабрь в Москве. Она добавила, что снега на Новый год будет много.

Синоптики прогнозируют неоднородную зиму в Москве - с большими колебаниями температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
06 декабря 2023, 17:14
Госдума рассмотрит идею о призыве срочников в ФСБ
РИА «Новости»
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В электронной базе Госдумы появился документ с поправками к № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, россияне призывного возраста смогут проходить срочную службу в органах ФСБ.

Кроме того, предлагается внести в № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» поправки, согласно которым службу по призыву в ФСБ не смогут проходить лица, признанные Минюстом иноагентами. Ограничения также касаются россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в другой стране, лиц, употребляющих наркотики без предписания от врача.

В России с 1 октября по 31 декабря проходит осенний призыв. В Минобороны РФ планируют призвать порядка 130 тысяч человек. Весной на службу будут призывать россиян до 30 лет, поскольку с 2024 года вступает в силу закон, повышающий призывной возраст.

Ранее в Минцифры РФ предложили расширить категорию лиц , которые могут получить отсрочку от армии. Однако воспользоваться правом смогут те, кто пройдет квалификационный экзамен.

ФСБ
06 декабря 2023, 15:54
Московская сити-ферма увеличила площадь для выращивания зелени благодаря гранту
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московский разработчик инновационных технологий агропроизводства закупил оборудование и увеличил площадь выращивания в 17 раз. Он смог сделать это благодаря гранту от города на 50 миллионов рублей. Об этом сообщили на официальном сайте столичного мэра.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома рассказала, что в этом году в городе впервые начали выдать гранты для создания и развития московских ферм. Эта мера поддержки начала пользоваться успехом: помощь оказали сити-фермерам на 285 миллионов рублей.

«Благодаря этому ассортимент экологически чистых продуктов, выращенных в столице, расширяется, а горожане в любое время года могут приобрести свежую зелень и овощи», - добавила Кострома.

В начале 2023 года площадь ферм составляла 84 квадратных метра. На данный момент она достигла приблизительно 1,5 тысячи «квадратов». Ранее фермеры каждый год передавали 1,7 тонны зелени. Теперь в планах увеличить объем до 28 тонн.

Московская компания также планирует создать лабораторию по микроразмножению овощей и зеленых культур. Сегодня самый крупный потребитель ее продукции - предприятие, занимающееся переработкой и производством готовых блюд.

Ранее Москва вошла в рейтинг самых «зеленых» городов среди стран БРИКC.

Москва 2023
06 декабря 2023, 15:27
Обеспечивающие Москву водохранилища перевели на зимний режим
Freepik
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Водохранилища, обеспечивающие водой Москву, перевели на зимний режим работы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в связи с образованием устойчивого снега 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, перевели на зимний режим.

Сотрудники проведут плановую сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости. Эта мера нужна для успешного прохождения паводка и половодья предстоящей весной.

Такая подготовка позволит принять все талые воды с водосборных территорий и исключить подтопления внепойменных участков.

Сейчас стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. Ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю.

В зимний период работники гидроузлов постоянно проводят снегомерные съемки - это дает возможность рассчитать масштаб будущего половодья и при необходимости отрегулировать работу гидротехнических сооружений.

Ранее горслужбы Москвы обработали противогололедным средством дороги и тротуары.

Москва 2023

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