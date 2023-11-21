21 ноября 2023, 19:40

Собянин поздравил школьников Москвы с победой на Международной астрономической олимпиаде

Соцсети
Читайте нас в: Google Новости

Москвич Дмитрий Тимофеев стал безусловным победителем на II Открытой Международной астрономической олимпиаде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В целом московские школьники в составе команды России завоевали шесть медалей. Помимо Дмитрия Тимофеева, золото получили Егор Потапов, Кирилл Рощин и Дмитрий Санковский из школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ), а также ученики школы № 57 Святослав Суглобов и Константин Телелюхин», - подчеркнул он.

Школьники из 14 разных стран мира соперничали на базе образовательного центра «Сириус». Они решали практические и теоретические задания, а также выполнили короткую исследовательскую работу.

Ребята подтверждают свои глубокие знания и на других соревнованиях. Например, на астрономической олимпиаде в Пекине Екатерина Тюхтикова выиграла золотую медаль. А серебряные получили Антон Лотович из ЦПМ, Иван Пругло и Марк Яковлев из школы № 179.

Для продвижения астрономии и глубокого понимания этой учебной дисциплины в Москве организовали отдельный тематический курс. Для новичков проходят занятия в Центре педагогического мастерства. Кроме того, у всех заинтересованных в этой науке есть возможность попасть на учебу в ЦПМ и в городскую сборную.

В начале ноября школьники из Королева победили на Международной космической олимпиаде.

Школьники Москва 2023
21 ноября 2023, 19:30
Telegram выписали многомилионный штраф в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Таганский районный суд вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении организации Telegram Messenger Inc. Компанию, которой принадлежит популярный мессенджер, оштрафовали на четыре миллиона рублей.

«Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, <…> и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей», - сообщили в пресс-службе.

Компанию признали виновной по статье 13.41 КоАП России «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации». Telegram не удалил недостоверную информацию о российской армии.

Летом мессенджер уже штрафовали на 11 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Решение также вынес Таганский суд Москвы.

Штрафы Telegram Москва 2023
21 ноября 2023, 18:39
Манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался к зиме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зимнему сезону. Он зажировался и отрастил мех, сообщили в Telegram-канале учреждения.

«Наш неспешный охотник набрал вес (больше шести килограммов) и отрастил мех. Он готов к зиме», - рассказали в зоосаде.

На видео видно, как манул двигается по открытому вольеру и смотрит по сторонам. Заметно, что у хищной кошки появились меховые бока. Тем не менее животное осталось ловким и отлично координирует движения.

В зоопарке уточнили, что в конце осени у манулов прекрасный аппетит: они едят в почти в два раза больше чем обычно. Их вес, соответственно, растет достаточно быстро. Однако зимой манулы могут есть через день.

У Тимофея осенняя зажировка началась еще в сентябре. Тогда вес кота составлял 4,7 килограмма, однако зоологи подчеркнули, что на пике зажировки его масса может достигнуть шести-семи килограммов.

Животные Зоопарки Москва 2023
21 ноября 2023, 18:34
Москвичи выберут лучший проект реставрации за 2023 год
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В проекте «Активный гражданин» проведут голосование за лучший проект реставрации в Москве в этом году. Горожанам предложили выбрать один из шести домов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Одним из номинантов стал Московский государственный театр эстрады на Берсеневской набережной, который является частью объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс „Дома Правительства“». Его создал архитектор Борис Иофан. Во время реставрации специалисты сделали панорамные витражные окна, заложенные в советское время.

Другой претендент - павильон ВДНХ № 51 «Мясная промышленность» (бывший «Главмясо»), который возвели в 1954 году. С того времени здание ни разу не проводили в порядок. Работники восстановили скульптуру «Боец с быком» на главном фасаде, деревянные двери на входе с металлическим декором, оконные блоки, а также реконструировали скульптуры быков.

Кроме того, участвует в голосовании и павильон «Центральный» на ВДНХ. Это одно самых крупных сооружений выставки. На протяжении нескольких лет там вели ремонтные работы, позволившие возвратить зданию исторический вид.

В конкурсе также участвуют фасады жилого дома Пантелеева, украшенные декоративными элементами - растительными орнаментами, статуями, фигурками купидонов и орлов. Прошедшая реставрация стала первой с момента постройки, а после ее завершения там открыли гостиницу.

Конкурс «Московская реставрация» проходит в столице в 13-й раз. За все время его лауреатами стали более 450 специалистов и организаций.

Накануне стало известно, что реставрацию дома , где жил Станиславский, завершат в Москве в первом квартале 2024 года.

Благоустройство Реставрация Ремонтные работы Москва 2023
21 ноября 2023, 18:12
Уголовное дело возбудили из-за отсутствия отопления в Электростали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Руководство теплоснабжающей организации в Электростали заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело возбудили из-за частого отключения отопления в жилых домах, сообщила пресс-служба СУ СКР по Московской области.

По предварительным данным, теплоснабжающая организация, которая является единой в сфере теплоснабжения на территории Электростали, халатно эксплуатировала тепловые сети, что привело к их износу и содержанию в неисправном состоянии.

«В результате с 6 по 31 октября 2023 года организация осуществляла отключение отопления или снижала параметры отопления в многоквартирных домах микрорайона Восточный более 43 раз по причине технологического сбоя на сетях теплоснабжения, а также в связи с перебоями работы котельной», - отметили в управлении.

Следователи завели уголовное дело по факту оказания теплоснабжающей организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья горожан. Сейчас правоохранители изъяли документацию и проводят допросы.

В октябре на отсутствие отопления пожаловались жители Щелкова. В ходе следствия выяснилось, должностные лица управляющей компании не подготовили инженерные сети к началу отопительного периода.

Отопление Электросталь Следственный комитет России

Новости по теме