Собянин поздравил с праздником сотрудников внутренних дел

Тренинги по эффективному трудоустройству проведут в ноябре в Москве

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Служба занятости столицы пригласила горожан на бесплатные обучающие тренинги для успешного трудоустройства. Благодаря новым знаниям можно развивать универсальные навыки и совершенствовать конкурентоспособность. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель директора службы занятости населения города Москвы Роман Никитин рассказал, что карьерный путь во многом зависит от понимания и развития универсальных личностных компетенций.

По его словам, работодатели ценят гибкие навыки соискателей при приеме на работу наравне с профессиональными. Умение адаптироваться, выстраивать продуктивные отношения с коллегами, правильно действовать в стрессовой ситуации - это, несомненно, конкурентные преимущества при трудоустройстве.

«Наши специалисты помогают горожанам повысить уверенность в себе, быстрее найти подходящее место работы и приступить к профессиональной самореализации. В течение месяца мы проведем несколько мероприятий, которые заинтересуют тех, кто готов расти в карьере и достигать профессиональных целей», - рассказал Никитин.

Центр «Моя работа» в ноябре проведет бесплатные онлайн-встречи. Присоединиться к ним может любой желающий.

С 13 по 15 ноября пройдет «Марафон финансовой грамотности для самозанятых: зарабатывай и управляй». Участникам расскажут, как определить стоимость товаров и услуг и переводить активные доходы в пассивные.

Тренинг «Мой стресс: способы управления» эксперты центра проведут 15 ноября. На занятии слушатели научатся справляться с тревогой и восстанавливать эмоциональное равновесие.

21 ноября состоится вебинар «PRO-время: управляй своей жизнью». Участники познакомятся с методами планирования и распределения задач, узнают, как повысить продуктивность в работе и повседневной жизни.

27 ноября пройдет вебинар «Я - самозанятый 3.0: автоматизация бизнес-процессов». На нем эксперты расскажут, как с помощью цифровых технологий современные компании оптимизируют рутинные процессы.

13 ноября состоится тренинг «Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении». На занятии специалисты расскажут, в чем заключался секрет успеха А. В. Суворова и как перенять стратегию полководца для себя и своего дела.

Онлайн-занятие «Как составить продающее резюме» состоится 21 ноября. Слушателям расскажут, как описать достижения, опыт работы и увлечения, чтобы выделить себя среди претендентов на вакансию.

27 ноября на тренинге «Как пройти собеседование» можно отработать навыки самопрезентации и научиться справляться с волнением при мысли о предстоящем интервью.

Кроме того, фестиваль психопросвещения пройдет в Москве в ноябре.