10 ноября 2023, 12:21

Собянин поздравил с праздником сотрудников внутренних дел

Сайт мэра и правительства Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с праздником сотрудников Министерства внутренних дел России. Поздравления он написал в личном Telegram-канале.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», - написал Собянин.

Мэр отметил высокий профессионализм и самоотверженность сотрудников МВД. Он рассказал, что именно благодаря работе ведомства жители города смогли чувствовать себя в безопасности.

Президент России Владимир Путин также поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником, который отмечают 10 ноября. Он указал на мужество и решительность работников, которые своими действиями укрепляли авторитет ведомства в стране.

А в Подольске ко Дню сотрудника органов внутренних дел открыли онлайн-выставку. Посмотреть экспозицию можно на сайте администрации городского округа в разделе «Документы».

Праздники МВД РФ Сергей Собянин Москва 2023
10 ноября 2023, 13:19
Открытые прослушивания московского проекта «Музыка в метро» начнутся 20 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 20 ноября начнутся открытые прослушивания для шестого сезона проекта «Музыка в метро». Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«Проект „Музыка в метро“ с каждым годом становится все масштабнее. Артисты любят его за шанс заявить о себе и найти своего слушателя, а пассажиры - за возможность отвлечься в дороге», - отметил Ликсутов.

Более 500 артистов и музыкальных коллективов уже подали заявки на участие. Их будут принимать на сайте до 12 ноября. Победителей следующего этапа выберет профессиональное жюри из экспертов-партнеров проекта.

Участниками проекта «Музыка в метро» могут стать как профессиональные музыканты, так и начинающие исполнители. Они получат возможность выступать на станциях в течение года в удобное для себя время.

Недавно в рамках акции на станции «Курская» выступила певица Zivert.

Музыка Метро Москва 2023
10 ноября 2023, 12:40
Более 500 студентов кулинарных вузов пройдут практику в ресторанном доме Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более 500 студентов четырех кулинарных московских колледжей пройдут практику в ресторанном доме. Они получат профессиональные навыки и трудоустроятся до окончания обучения, подчеркнула заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря сотрудничеству с крупнейшими работодателями города студенты колледжей получают возможность применять знания в реальных условиях, развивать и улучшать свои профессиональные навыки», - добавила она.

Во время практики студенты получат реальный опыт, приобретут профессиональные навыки, научатся творческому подходу в приготовлении различных блюд, а также работе в команде.

В проекте примут участие студенты Первого Московского образовательного комплекса, пищевого колледжа № 33, Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, а также Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

В конце октября в Москве для студентов кулинарных вузов прошел настоящий «Праздник вкуса». Повара лучших кафе и ресторанов провели мастер-классы, турниры и рассказали, как пользоваться профессиональным оборудованием.

Еда Студенты Москва 2023 Анастасия Ракова
10 ноября 2023, 10:43
Тренинги по эффективному трудоустройству проведут в ноябре в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Служба занятости столицы пригласила горожан на бесплатные обучающие тренинги для успешного трудоустройства. Благодаря новым знаниям можно развивать универсальные навыки и совершенствовать конкурентоспособность. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель директора службы занятости населения города Москвы Роман Никитин рассказал, что карьерный путь во многом зависит от понимания и развития универсальных личностных компетенций.

По его словам, работодатели ценят гибкие навыки соискателей при приеме на работу наравне с профессиональными. Умение адаптироваться, выстраивать продуктивные отношения с коллегами, правильно действовать в стрессовой ситуации - это, несомненно, конкурентные преимущества при трудоустройстве.

«Наши специалисты помогают горожанам повысить уверенность в себе, быстрее найти подходящее место работы и приступить к профессиональной самореализации. В течение месяца мы проведем несколько мероприятий, которые заинтересуют тех, кто готов расти в карьере и достигать профессиональных целей», - рассказал Никитин.

Центр «Моя работа» в ноябре проведет бесплатные онлайн-встречи. Присоединиться к ним может любой желающий.

С 13 по 15 ноября пройдет «Марафон финансовой грамотности для самозанятых: зарабатывай и управляй». Участникам расскажут, как определить стоимость товаров и услуг и переводить активные доходы в пассивные.

Тренинг «Мой стресс: способы управления» эксперты центра проведут 15 ноября. На занятии слушатели научатся справляться с тревогой и восстанавливать эмоциональное равновесие.

21 ноября состоится вебинар «PRO-время: управляй своей жизнью». Участники познакомятся с методами планирования и распределения задач, узнают, как повысить продуктивность в работе и повседневной жизни.

27 ноября пройдет вебинар «Я - самозанятый 3.0: автоматизация бизнес-процессов». На нем эксперты расскажут, как с помощью цифровых технологий современные компании оптимизируют рутинные процессы.

13 ноября состоится тренинг «Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении». На занятии специалисты расскажут, в чем заключался секрет успеха А. В. Суворова и как перенять стратегию полководца для себя и своего дела.

Онлайн-занятие «Как составить продающее резюме» состоится 21 ноября. Слушателям расскажут, как описать достижения, опыт работы и увлечения, чтобы выделить себя среди претендентов на вакансию.

27 ноября на тренинге «Как пройти собеседование» можно отработать навыки самопрезентации и научиться справляться с волнением при мысли о предстоящем интервью.

Кроме того, фестиваль психопросвещения пройдет в Москве в ноябре.

Фестивали Москва 2023
10 ноября 2023, 10:42
Собянин рассказал о 80 масштабных инвестиционных проектах Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве приступили к реализации 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Появление этих объектов приведет к созданию более 52 тысяч рабочих мест.

На севере столицы уже заработал технопарк, где специалисты занялись проектированием и разработкой технологических решений для строительной отрасли. На западе Москвы появится вторая очередь мясоперерабатывающего завода. На северо-востоке столицы начнут производить косметику, средства личной гигиены и индивидуальной защиты.

Начиная с 2016 года, город стал предоставлять участки для подобных инвестиционных проектов без проведения торгов. Застройщики смогли получать землю в аренду, а Москва - новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления.

Также в Московской области стали активно развивать импортозамещающие проекты.

В регионе инвестируют более 17 миллиардов рублей в импортозамещение стройматериалов.

Инвестиции Сергей Собянин Промышленность Москва 2023

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