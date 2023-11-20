Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником

«Поздравляю с Днем работника транспорта! Современная Москва - один из самых удобных для жизни мегаполисов. В этом огромная заслуга столичного транспорта, отвечающего высоким мировым стандартам», - отметил он.

По его словам, в столице независимо от сезона и погоды постоянно работают 200 тысяч сотрудников, которые делают поездки по городу удобными, безопасными и быстрыми.

Градоначальник напомнил, что в 2023 году запустили Большую кольцевую линию метро и третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров. Кроме того, открыли первую в России станцию метро на территории аэропорта.

Ежедневно на маршрутах речного транспорта курсируют электрические суда. Кроме того, подвижной состав городского транспорта регулярно обновляют и используют инновационные электробусы.

«Спасибо за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в развитие столицы и повышение качества жизни москвичей. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе», - подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, как в столичном метро сохраняют исторический облик станций.