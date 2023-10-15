Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником

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За этот год стараниями сотрудников в столице обновили более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий и завершили капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса.

Кроме того, в настоящее время специалисты реконструируют пешеходный мост имени 1905 года - объект культурного наследия федерального значения.

По словам градоначальника, дорожная отрасль Москвы объединяет профессионалов больше 240 специальностей - от работников ручного труда до дорожных спасателей. Они работают каждый день при любых погодных условиях, выполняя глобальную работу по комплексному обслуживанию объектов дорожного хозяйства во благо города.

Вдобавок с 2022 года работники дорожного хозяйства в сложнейших условиях помогают приводить в порядок инфраструктуру городов - побратимов Москвы, Луганска и Донецка, подчеркнул мэр города.

«Поздравляю всех работников с профессиональным праздником! Спасибо за высокий профессионализм и добросовестный труд. Ухоженный, уютный и комфортный город - ваша личная заслуга», - поблагодарил Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских аграриев с Днем работника сельского хозяйства.