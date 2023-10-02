Собянин поздравил московских метростроителей с профессиональным праздником

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Сегодня, 2 октября, в столице отметят день строителей метрополитена. В городе работает около 15 тысяч таких специалистов. День метростроителя - новый праздник, который учредили в этом году. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои поздравления в личном блоге.

«С Днем метростроителя! Спасибо за Большую кольцевую! Спасибо за „Физтех“ и „Аэропорт Внуково“. 14 станций, открытых в этом году, - это не завершение, а лишь яркая точка на славном пути метростроителей Москвы. Впереди много новых задач и важных проектов», - рассказал он.

Собянин подчеркнул, что строительство столичного метрополитена ведут на протяжении 90 лет. Например, с 2011 года построили и реконструировали 114 станций. В их числе, остановки московского центрального кольца, а также 11 электродепо.

Ранее сообщили, что новые станции салатовой ветки метро отделали гранитом и алюминием. Например, в создании внешнего облика станции «Лианозово» использовали светло-серый камень, гранатовый амфиболит и элементы медного цвета.