Собянин посетил строящиеся объекты инфраструктуры в Новой Москве

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По словам мэра, новый комплекс позволит обеспечивать комфортную торговлю и удобную доставку для жителей столицы и Подмосковья.

Кроме того, градоначальник осмотрел ход строительства дублера Калужского шоссе и назвал его важным элементом транспортного каркаса в Новой Москве.

«Трасса готова почти наполовину и пройдёт от Троицка и практически до МКАД, до будущей новой станции метро „Тютчевская“», - уточнил Собянин.

Он заверил, что новая дорога позволит разгрузить Калужское шоссе, собрать вместе микрорайоны, которые сейчас строятся, а также места приложения рабочего труда.

Собянин добавил, что участки от Николо-Хованской улицы до автодороги «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и улично-дорожную сеть в Мосрентгене уже открыли, а в следующем году запустят еще два новых участка.

Строительство логистического комплекса Ozon по новым технологиях в микрорайоне Десна Новых Ватутинок начали в июне 2023 года и проводят за счет внебюджетных средств. По задумке, будет создан высокотехнологичный логистический хаб, который будет оснащен современным оборудованием. Уточняется, что в логистическом комплексе появится до семи тысяч рабочих мест.

Кроме того, мощности комплекса Ozon будут рассчитаны на обработку более миллиона заказов и хранение более 36 миллионов единиц товаров ежедневно. Начать операционную деятельность логистический комплекс Ozon должен до конца 2024 года.

Ранее Собянин открыл в Новой Москве роботизированный госархив.