30 января 2024, 11:19

Собянин подвел туристические итоги 2023 года в Москве

РИА «Новости»
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В 2023 году московская туристическая отрасль поставила новый рекорд: столицу посетили 24,5 миллиона человек. Об итогах прошедшего сезона рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«Несмотря на санкции и прочие проблемы, московский туризм вновь бьет рекорды - в 2023 году наш город посетили 24,5 миллиона туристов», - сказал он.

По словам мэра, общий объем туристического потребления в городе достиг отметки в 1,3 триллиона рублей и превысил значения допандемийного 2019 года. В бюджет столицы поступило 178 миллиардов рублей.

«На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 километров новых линий метро», - отметил Собянин.

Он добавил, что 90% туристов были из России, а еще 10% - из зарубежных стран. В основном иностранные путешественники приезжали из Китая, а также Турции, Индии и Ирана.

Особенно привлекательными для гостей столицы были фестивали - «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы. Зима», «Московское чаепитие» и многие другие. Благодаря им в зимний праздничный сезон количество туристов выросло почти в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Мэр также подчеркнул, что привлекательности города для гостей поспособствовал сервис RUSSPASS. Свыше 70% туристов пользуются мобильными приложениями для бронирования услуг и планирования поездок.

Этот сервис также позволяет составить интересные маршруты для прогулок по столице.

Туризм Сергей Собянин Москва
30 января 2024, 11:14
Вычет по НДФЛ при продаже жилья предложили увеличить до 2 млн рублей
РИА «Новости»
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Налоговый вычет при продаже жилья предложили увеличить до двух миллионов рублей. Такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов фракции ЛДПР во главе с лидером партии, председателем комитета палаты по международным делам Леонидом Слуцким.

На данный момент максимальная сумма налогового вычета при продаже недвижимости, в том числе комнат, дач и земельных участков, составляет один миллион рублей. Авторы проекта предлагают увеличить ее до двух миллионов. По данным депутатов, налоговый вычет за продажу жилья не менялся с самого момента его введения и не учитывает реальное положение дел на рынке.

«В связи с этим законопроектом предлагается приблизить размер имущественного налогового вычета к изменившимся экономическим реалиям, для чего увеличить его до двух миллионов рублей», - уточнили в пояснительной записке.

По данным депутатов, за пять лет цена за квадратный метр на первичном рынке выросла на 110%, а на вторичном - на 60%.

При этом правительство выступило против инициативы. Кабмин аргументировал свое решение уже существующим налоговым вычетом, льготами по НДФЛ для некоторых категорий налогоплательщиков и тем, что поступления по НДФЛ составляют существенную часть доходов бюджетов российских регионов.

Льготы Депутаты Россия Недвижимость НДФЛ
30 января 2024, 09:49
Придушенного шарфом на горнолыжном курорте мальчика выписали домой
РИА «Новости»
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Шестилетнего ребенка из Кургана, который пострадал на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области, выписали из Детской областной клинической больницы. Об этом сообщил председатель совета директоров комплекса Олег Сиротин. Его процитировали в официальной группе «Солнечной долины» в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что безопасность на курорте - одна из основных обязанностей работы. Сиротин поблагодарил спасателей за профессионализм и оперативность в экстремальной ситуации.

«Мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы, родители забрали его домой, с ним все хорошо благодаря вам», - подчеркнул он.

Ребенок пострадал 12 января. Он поднимался на ленточном подъемнике в сопровождении инструктора.

Руку и шарф мальчика затянуло в механизм фуникулера. Из-за это его чуть не задушило. Врачи диагностировали асфиксию и множественные травмы, в результате чего ребенок впал в кому. В середине января медики сообщали, что состояние мальчика тяжелое , но наблюдается положительная динамика.

Спасатели Дети Челябинская область Больницы
29 января 2024, 21:52
Обыски в квартире Бакальчук после пожар на складе Wildberries опровергли
РИА «Новости»
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Распространившаяся в интернете информация об обысках и изъятии документов в квартире основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщило РИА «Новости».

Первоисточником информации об обысках в квартире предпринимательницы стал Telegram-канал «Mash на Мойке». Авторы заявили, что следственные действия связаны с пожаром на складе компании в Шушарах.

«Информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. <…> Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось», - заявили в пресс-службе.

Это не первый случай, когда вокруг уголовного дела , возбужденного после крупного пожара, возникают слухи, которые потом опровергают.

На минувшей неделе СМИ со ссылкой на близкие к следствию источники сообщили о задержании сотрудника склада , который сознался в поджоге.

В петербургском главке Следственного комитета заявили, что никаких задержаний не проводили. В ведомстве подчеркнули, что пока по делу нет даже подозреваемых.

Склад компании Wildberries в Шушарах загорелся 13 января. Пламя распространилось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Пожарным понадобились почти сутки, чтобы ликвидировать открытое горение. Предварительную стоимость ущерба оценили в 10-11 миллиардов рублей.

Уголовное дело Пожары Татьяна Бакальчук
29 января 2024, 20:42
Генпрокуратуру попросили признать Надеждина иноагентом
РИА «Новости»
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Политика, кандидата в президенты Бориса Надеждина попросили проверить на предмет наличия иностранного финансирования. С соответствующей просьбой в Генеральную прокуратуру обратился активист Виталий Бородин, сообщил RT.

В своем обращении глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» указал на антивоенные призывы Надеждина и его критику спецоперации. По мнению Бородина, подмосковный депутат выступает против курса государства на пресечение пропаганды нацизма, экстремизма и идеологии ЛГБТ*.

Также активист указал на то, что Надеждин имеет поддержку со стороны либеральной оппозиции, которая покинула страну. Он указал и на факты взаимодействия штаба кандидата в президенты с представителями команды Навального.

В связи с перечисленными фактами Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет получения иностранного финансирования и в случае подтверждения поднять вопрос о признании политика иностранным агентом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не рассматривает Бориса Надеждина в качестве соперника Владимира Путина на президентских выборах.

*ЛГБТ - движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.

Генпрокуратура РФ Депутаты ЛГБТ Россия Иноагенты

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