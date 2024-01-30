Собянин подвел туристические итоги 2023 года в Москве

«Несмотря на санкции и прочие проблемы, московский туризм вновь бьет рекорды - в 2023 году наш город посетили 24,5 миллиона туристов», - сказал он.

По словам мэра, общий объем туристического потребления в городе достиг отметки в 1,3 триллиона рублей и превысил значения допандемийного 2019 года. В бюджет столицы поступило 178 миллиардов рублей.

«На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 километров новых линий метро», - отметил Собянин.

Он добавил, что 90% туристов были из России, а еще 10% - из зарубежных стран. В основном иностранные путешественники приезжали из Китая, а также Турции, Индии и Ирана.

Особенно привлекательными для гостей столицы были фестивали - «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы. Зима», «Московское чаепитие» и многие другие. Благодаря им в зимний праздничный сезон количество туристов выросло почти в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Мэр также подчеркнул, что привлекательности города для гостей поспособствовал сервис RUSSPASS. Свыше 70% туристов пользуются мобильными приложениями для бронирования услуг и планирования поездок.

Этот сервис также позволяет составить интересные маршруты для прогулок по столице.