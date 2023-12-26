26 декабря 2023, 19:08

Собянин подвел итоги в сфере строительства в Москве за год

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Московским строителям удалось сохранить высокие темпы в 2023 году и достигнуть значительных результатов. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2023 году строителям удалось запустить третий и четвертый Московский центральный диаметр, проложить 115 километров дорожной сети, открыть 13 железнодорожных платформ и ввести в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, включая 6,2 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Кроме того, в столице появилось 114 объектов социального назначения, среди которых 68 учебных заведений, 24 медицинских учреждения, 20 объектов для занятий спортом и два культурных сооружения.

«На ближайшие годы планы не менее амбициозные», - отметил мэр.

Так, в столице собираются открыть еще три линии метро. Суммарно на них появится около 40 новых станций.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023
26 декабря 2023, 18:58
СПЧ допустил проведение амнистии в 2024 году для некоторых категорий осужденных
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о возможности провести амнистию для некоторых категорий осужденных в следующем году. Его слова привело РИА «Новости».

Фадеев отметил, что в России очень давно не применяли амнистию. Он назвал процедуру «гуманистическим сигналом обществу».

«Акцент надо делать на женщинах, на детях», - подчеркнул глава СПЧ.

Президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Глава государства подписал федеральный закон, согласно которому условно-досрочное освобождение смогут получить женщины с детьми до четырех лет. Механизм УДО можно будет применить к осужденным за преступления небольшой тяжести. Закон позволит сократить число матерей, содержащихся в местах заключения, и поспособствует сохранению родственных связей.

Законы Преступления Женщины Россия
26 декабря 2023, 18:52
Манул Тимоша из Московского зоопарка показал, как нужно преодолевать сугробы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Манул Тимоша из Московского зоопарка перелез через сугроб в вольере, удивив зоологов своей целеустремленностью. Видео с самоотверженным котом опубликовали в Telegram-канале организации.

Сотрудники зоосада отметили, что манулу не помешала ни зажированность, ни неубранный снег: он смог преодолеть препятствие, подав хороший пример целеустремленности подписчикам.

«Не сказал, что у него лапки и зажированные бока. <…> А взял и перелез. Мотивирует», - написали авторы канала.

Неспешный охотник поправился к зиме до шести килограммов и отрастил длинный мех.

Еще одному знаменитому обитателю столичного зоосада начали выбирать имя: на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого выберут имя малышке-панде. Среди его участников разыграют 500 призов.

Свой голос уже оставили боле 340 тысяч человек, чаще всего они выбирали варианты Мо Мо, Маша и Катюша.

Животные Зоопарки Москва 2023
26 декабря 2023, 17:01
Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет. За это время его загрузили более 9,8 миллиона пользователей, причем только в 2023 году это сделали свыше 800 тысяч раз. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

Приложение предоставляет жителям Москвы возможность в любое время оплачивать счета, передавать данные счетчиков, записываться на прием к доктору, отслеживать успеваемость детей и производить многие другие операции.

Среди самых популярных функций приложения - просмотр школьных оценок и посещаемости, запись к врачу, оплата коммунальных услуг и сдача показаний счетчиков.

«Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке России», - отметил заместитель руководителя ДИТ Москвы Дмитрий Иванов.

Еще одним электронным сервисом «Мои платежи» в 2023 году воспользовались около 1,6 миллиона москвичей. Жители столицы произвели оплату онлайн приблизительно 23 миллиона раз.

ЖКХ Госуслуги Технологии Москва 2023
26 декабря 2023, 16:58
Более тысячи экскурсий на предприятия провели для школьников в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С начала учебного года учащиеся предпрофессиональных классов московских школ приняли участие в тысяче экскурсий на производственные площадки города. Об этом рассказала первый замглавы столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

«Знакомство с возможностями города в этих сферах и живое общение со специалистами помогают детям не только понять, какие производственные задачи им в будущем предстоит решать, но и погрузиться в профессиональную культуру», - отметила Лукашук.

Свыше 13 тысяч школьников ознакомились с деятельностью предприятий в областях, где они в будущем планируют работать, - промышленность, медицина, бизнес, медиа и IT-технологии.

В столичных учебных заведениях с сентября 2023 года внедрили новую систему предпрофессионального образования. Обновленные программы нацелили на более глубокое освоение учащимися предметов, имеющих прямое отношение к выбранной сфере деятельности. Узнать о проекте подробнее можно на сайте «Школа. Москва».

Подмосковные школьники поучаствовали в Неделе функциональной грамотности.

Для них организовали интегрированные уроки, конкурсы, викторины, посещение музеев, предприятий и госучреждений региона.

Работа Школьники Москва 2023

Новости по теме