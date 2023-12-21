Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера

«Пять лет назад мы решили создать передовую инфраструктуру для развития инноваций <…> Так появилась цифровая экосистема i.moscow для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу», - сообщил он.

С 2018 года на цифровой платформе МИК зарегистрировались свыше 150 тысяч пользователей, в числе которых 37 тысяч компаний из Москвы и других регионов страны. Инфраструктура кластера включила множество локаций для размещения и тестирования инновационных проектов, включая более 50 технопарков, свыше 200 площадок для пилотного тестирования, специальные экономические зоны и коворкинги.

С момента своего основания МИК оказал поддержку более восьми тысячам инновационных проектов. Эти проекты сумели привлечь инвестиции на общую сумму свыше 17,5 миллиарда рублей, включая гранты и субсидии. Особой популярностью пользовались гранты для научных и технологических компаний для приобретения нового оборудования.

В дополнение к этому, на базе платформы i.moscow появился венчурный хаб, который стал предоставлять инструменты для привлечения финансирования в технологические проекты. За пятилетний период стартапы, вошедшие в экосистему МИК, смогли собрать восемь миллиардов рублей инвестиций.

Также МИК разработал сервис для защиты интеллектуальной собственности. Он позволит владельцам креативного бизнеса зарегистрировать свой творческий продукт.