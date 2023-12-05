05 декабря 2023, 09:13

Собянин назвал победителей премии «Путеводная звезда — 2023» в Москве

Соцсети
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В столице стали известны победители туристической премии «Путеводная звезда», а также лучшие экскурсии, выставки и гостиницы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всего в конкурсе было 22 направления для конкурсантов, в шести из которых победителей выбирали профессиональные судьи.

«Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов. В его арсенале 26 авторских маршрутов. Только за этот год он провел по городу больше 350 экскурсий. Лучшим администратором гостиницы назван Денис Сольев», - сказал Собянин.

В 11 номинациях за лауреатов голосовали участники сервиса «Активный гражданин». В номинации «Московские впечатления: выставки» москвичи отметили выставку Государственного Дарвиновского музея, посвященную истории основания теории эволюции и многообразию жизни на планете.

В конкурсе «Московские впечатления: экскурсии, развлечения» самой популярной стала экспозиция «Подвиг народа» в Музее Победы, которая показывает подвиги рабочих, ученых, деятелей культуры и медиков в сложное время Великой Отечественной войны.

Накануне победителей премии имени Николая Островского назвали в Москве.

Экскурсии Сергей Собянин конкурсы Москва 2023
05 декабря 2023, 09:15
Небольшой снег и облачную погоду пообещали москвичам 5 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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Во вторник, 5 декабря, в Москве пройдет небольшой снег, ветер будет слабым, до восьми метров в секунду. Столбики термометров опустятся ниже -10 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Гололедица. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду», - пообещали синоптики.

Столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Атмосферное давление в норме - 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура упадет еще ниже, до -15…-17 градусов. Гололедица на дорогах сохранится, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо аккуратными.

Синоптики отметили, что морозы в Москве сохранятся до 9 декабря. В эти дни спасатели призывают быть очень внимательными к себе и окружающим, чтобы не получить обморожение. Они предупредили о коварстве морозной погоды и рассказали о способах защиты от нее.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
05 декабря 2023, 09:08
Школьников в Якутске перевели на удаленку из-за сильных морозов
РИА «Новости»
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Управление образования администрации Якутска перевело на дистанционный формат учащихся 9-11-х классов в связи с сильными морозами. Об этом сообщила пресс-служба управления городской администрации.

«Для учеников девятых, 10 и 11-х классов во вторник, 5 декабря, ввели дистанционный режим обучения. Температура воздуха в Якутске опустилась до -49 градусов», - отметили власти.

В понедельник, 4 декабря, сильные морозы ниже 50 градусов зафиксировали в трех районах Якутии. Пункты наблюдения заметили снижение температуры до -52 в Ытык-Кюеле и Бердигестяхе, -52 - в Чурапче и Оймяконе.

Чуть выше температуру зафиксировали в Верхневилюйске, Усть-Нере, Усть-Моме и Намцах (-49 градусов), -47 - в Усть-Мае, -48 в Сунтаре.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что удаленный формат обучения необходимо применять в исключительных случаях. По его словам, не все родители могут создать комфортные условия для обучения детей дома.

Якутия Погода Школьники
05 декабря 2023, 09:07
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму
РИА «Новости»
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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха достигла отметки -12,9 градуса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, до этого лидером морозных дней было 22 ноября - тогда столбики термометров опустились до -9,5 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура варьировалась от -9,1 градусов на Балчуге до -15,0 градусов в Тушино, а в Новой Москве - -16,9 градуса.

Он также добавил, что на территории Московской области холоднее всего в ночь на 5 декабря было в Мелихово: там морозы окрепли до -17,9 градуса.

«По нашим прогнозам, на протяжении нынешней недели морозы будут только усиливаться, а с пятницы столбики термометров начнут опускаться ниже 20-градусной отметки, в Москве это, скорее всего, произойдет в выходные», - предупредил метеоролог.

Накануне москвичам пообещали потепление к концу недели. Несмотря на морозы, воздух станет немного теплее и даже покажется солнце.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
05 декабря 2023, 08:27
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили
РИА «Новости»
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Движение для автомобилей возобновили по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено» - говорится в сообщении.

Проезд машин по Крымскому мосту перекрывали ранним утром во вторник, 5 декабря. Что стало причиной закрытия движения, неизвестно. Оперштаб просил находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие. Спустя четыре часа движение восстановили.

По состоянию на 08:00 в очереди со стороны Тамани стояли 50 транспортных средств. В пробке со стороны Керчи - также 50 машин.

По данным Telegram-канала Shot, в небе над Керчью утром 5 декабря прогремели взрывы. Очевидцы сообщали, что слышали порядка девяти ударов в районе Аршинцево и поселка Войково. Официально эту информацию не подтвердили. Связано ли временное перекрытие движение для автотранспорта по Крымскому мосту со звуками взрывов, также неизвестно.

Крымский мост Крым Машины

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