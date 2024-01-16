16 января 2024, 08:31

Собянин анонсировал несколько крупных транспортных проектов в Москве в этом году

Соцсети
Читайте нас в: Google Новости

Несколько крупных транспортных проектов планируют завершить в этом году в Москве. Среди них — улучшение инфраструктуры метро и развитие системы дорог мегаполиса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Несколько крупных транспортных проектов планируют завершить в этом году в Москве. Среди них - улучшение инфраструктуры метро и развитие системы дорог мегаполиса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году предстоит продлить Сокольническую линию метро до станции «Потапово», которой, по плану, будут пользоваться 94 тысячи жителей близлежащих районов. Среди них - поселение Сосенское, Южное Бутово, Воскресенское и Щербинка.

Кроме того, построят больше 90 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Мэр отметил, что МСД соединят с автомагистралью «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе».

На данный момент сотрудники уже прокладывают Рублево-Архангельскую линию метро и возводят новую Троицкую ветку, на которой предусмотрено 17 станций. Также активная работа идет на участке от «ЗИЛа» до «Коммунарки», где появятся 11 станций.

«Прошлый год стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры», - подчеркнул Собянин.

Также достроят путепровод через пути МЦД-1 в Москве этим летом.

Дороги Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва
16 января 2024, 04:33
Производителей пластиковых елок обяжут платить за их утилизацию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Производителей искусственных елок обяжут платить за их утилизацию, начиная с 2024 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Пластиковые елки добавят в расширенную ответственность производителей. Им придется либо платить экологический сбор, либо самим перерабатывать свою продукцию.

Норматив для пластиковых изделий, в который попали и елки, в 2025 году составит 10%, отметили в РЭО. Ежегодно он будет повышаться на 10%, достигнув 100% уже к 2034 году. Ставка экологического сбора на искусственные ели составит 3844 рубля за одну тонну. Получается, экосбор за одну искусственную елку весом пять килограмм составит около 20 рублей.

«В 2025 году при текущих параметрах цены на эту продукции вырастут не более чем на 0,06%, что потребители вряд ли заметят», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что все больше россиян стали после Нового года сдавать елки в переработку , а не выкидывать их в мусор. Как сообщила «Газета.Ru» , таким способом утилизировать дерево предпочитают 26% опрошенных.

Опросы Новый год Экология
16 января 2024, 03:43
«Оправдательных приговоров не было». Стало известно, чем грозит самоволка во время СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Военнослужащие, скрывшиеся из части во время СВО, в среднем получают шесть лет колонии. Об этом сообщила  объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, в 2023 году у военных судов увеличилась нагрузка по рассмотрению дел по статье 337 Уголовного кодекса «Самовольное оставление части или места службы».

За год по этой статье в Санкт-Петербурге осудили 108 человек. 85 приговоров вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, 69 из них вступили в законную силу. Еще 23 приговора вынес 224-й гарнизонный военный суд, все они вступили в законную силу.

«Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев, фигуранты признавали вину полностью или частично», - уточнили в пресс-службе.

По данным службы, в среднем обвиняемые получили по шесть лет в колонии общего режима.

В декабре прошлого года участник СВО на Сахалине получил шесть лет колонии общего режима за самовольный уход из воинской части. Офицер покинул расположение подразделения в ДНР на два месяца. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд лишил подсудимого воинского звания.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Законы Военные Приговоры
15 января 2024, 22:05
Упавшую с моста кошку спасли в Петербурге
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Черная кошка чуть не погибла на реке Охта в Санкт-Петербурге. Замерзающее животное успели спасти волонтеры «Кошкиспас». Об этом они рассказали в группе во «ВКонтакте».

К волонтерам «Кошкиспас» обратилась петербурженка, которая сначала увидела кошку на Ириновском мосту. Женщина решила ее покормить и ушла в ближайший магазин. По возвращению она увидела, что животное уже было на льду.

Кошке нужна была срочная помощь, ведь от любого движения она жалобно мяукала. Горожанка связалась с волонтерами, отметив, что заберет питомца к себе после спасения.

«Кошка была полностью мокрой. Она кошмарно замерзла. Ее возили по ветеринарным клиникам. У нее нашли калицивирус FCV, поэтому требуется лечение», - сообщили в пресс-службе «Кошкиспаса».

Ветеринары назначили для кошки план лечения. По словам волонтеров, ее пока кормят со шприца без иглы. Также она очень плохо ходит из-за того, что сильно обморозила лапы.

Ранее кошка провалилась в вентиляционную шахту в одном из домов во Фрязине. Для спасения животного работники подмосковной пожарно-спасательной части разобрали стену здания. После этого домашнего питомца отвезли на осмотр в ветеринарную клинику.

Санкт-Петербург Волонтеры Животные
15 января 2024, 20:54
Самая близкая к людям. На выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Форум «Малая Родина — сила России» начался на выставке «Россия» на ВДНХ. Федеральные и муниципальные чиновники оценили значение и перспективы развития местного самоуправления в России, сообщила Lenta.ru.

Муниципальный форум проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко отметил, что муниципальные чиновники - представители самого близкого к народу уровня власти.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти», - сказал Сергей Кириенко.

Участниками форума стали семь с половиной тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов страны. На встрече они смогли обсудить проблемы и перспективы развития местного самоуправления.

По мнению главы города Невинномысска, Героя России Михаила Миненкова, такое общение поможет наладить правильную вертикаль власти.

«И сегодня на форуме мы друг с другом познакомились, знаем, кто чем живет, помогаем, поддерживаем нашего президента. В Ставропольском крае сегодня главам городов можно заходить спокойно без секретаря и решать проблемы оперативно. Главное - быть готовым к изменениям, концентрироваться на развитии, слышать людей», - заявил он.

В рамках форума на ВДНХ одновременно прошли три панельные дискуссии, 32 круглых стола и 25 лекций. Организаторы встречи представили портал для муниципального сообщества и подвели итоги марафона «Муниципальный диалог - 2023».

В новогодние праздники выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили около миллиона человек.

Форум «Малая Родина - сила России» начался на выставке «Россия» на ВДНХ. Федеральные и муниципальные чиновники оценили значение и перспективы развития местного самоуправления в России, сообщила Lenta.ru.

Выставки Россия Чиновники Владимир Путин ВДНХ

Новости по теме