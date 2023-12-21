Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2024 году

По словам юриста, увеличится размер штрафов за нарушения, касающиеся обеспечения безопасности газового оборудования. Так, недопуск в квартиру специалистов газовой службы обойдется гражданину от пяти до 10 тысяч рублей.

«Кроме того, с 2024 года увеличены штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире. Ранее собственник мог отделаться предупреждением или штрафом от двух до трех тысяч рублей. С января штраф составит от пяти до 15 тысяч рублей», - подчеркнул Виноградов.

Москвичи, которые не узаконили перепланировку в квартире, заплатят от двух до 2,5 тысячи рублей. Юридическим лицам это нарушение обойдется от 40 до 50 тысяч рублей.

Виноградов также напомнил, что с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов с поставщиков электроэнергии и сетевых организаций, которые не установили умные счетчики. Если продления не будет, то штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, а для организаций - до 100 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла законопроект , согласно которому за невнесение данных в ФГИС УТКО для регоператоров и муниципалитетов будут предусмотрены штрафы до 150 тысяч рублей.