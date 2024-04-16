Снятие моратория на смертную казнь в России потребует изменений в Конституции

«Это вопрос изменения конституции, а это ваши (сенаторов - прим. ред.) полномочия. Мы правоприменители - как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», - процитировало ее РИА «Новости».

Подносова добавила, что ее позиция по этому поводу совпадает с позицией экс-председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, однако указала, что «не стала бы высказывать свое личное мнение». Лебедев ранее говорил о невозможности возвращения смертной казни в стране.

Ирина Подносова подчеркнула, что Верховный суд работает по принципу гуманизации уголовного законодательства, и тенденция продолжится.

Ранее ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что президент РФ Владимир Путин не выступал в поддержку смертной казни, для него «жизнь каждого из сограждан бесценна».