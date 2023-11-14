Снизить стоимость экзаменов для иностранцев предложили в России

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ <…> 1000 рублей», - указали авторы документа.

Для уменьшения стоимости тестирования в Минобрнауки предложили изменить статью 13.3 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России». Если проект утвердят, нововведения будут действовать с 1 сентября 2024 года и до 1 августа 2027-го.

Сейчас иностранный гражданин должен заплатить 5900 рублей за экзамен, чтобы получить разрешение на временное проживание или ВНЖ в России. Оформление разрешения на работу или патента стоит 3800 рублей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах введут дополнительное тестирование по русскому языку для детей мигрантов. При необходимости для таких учащихся организуют курсы по этому предмету.