14 ноября 2023, 21:35

Снизить стоимость экзаменов для иностранцев предложили в России

РИА «Новости»
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Стоимость экзаменов, которые сдают иностранцы для получения вида на жительство, разрешения на временное проживание, работу или патента в России, предложили снизить до одной тысячи рублей. С такой инициативой выступило Минобрнауки, соответствующий проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ <…> 1000 рублей», - указали авторы документа.

Для уменьшения стоимости тестирования в Минобрнауки предложили изменить статью 13.3 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России». Если проект утвердят, нововведения будут действовать с 1 сентября 2024 года и до 1 августа 2027-го.

Сейчас иностранный гражданин должен заплатить 5900 рублей за экзамен, чтобы получить разрешение на временное проживание или ВНЖ в России. Оформление разрешения на работу или патента стоит 3800 рублей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах введут дополнительное тестирование по русскому языку для детей мигрантов. При необходимости для таких учащихся организуют курсы по этому предмету.

Русский язык Экзамены Образование
14 ноября 2023, 19:20
Борт МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Египта
pxhere.com
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Самолет МЧС вылетел из Египта со второй группой россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На борту воздушного судна находятся 98 граждан РФ, добавили в МЧС.

Днем 14 ноября сообщалось, что вторую группу россиян отправят в Москву в ближайшее время. Граждане РФ прошли все необходимые процедуры в оперштабе МЧС России в Каире.

В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян в составе 70 человек прибыла в Каир, где спасатели развернули оперативный штаб. Вечером борт МЧС доставил граждан РФ в аэропорт Домодедово.

Спасатели организовали эвакуацию россиян из сектора Газа совместно с дипломатами. Первая группа людей перешла через КПП «Рафах» 12 ноября.

Египет МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 18:35
Минфин предупредил о последствиях введения санкций на российские алмазы
unsplash.com
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Введение санкций на российские алмазы приведет к замещению природных камней синтетикой. Такое заявление сделал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023, сообщили в пресс-службе ведомства.

Искусственное ограничение предложения отечественных алмазов на мировым рынке невозможно будет компенсировать из других источников. Это грозит обвалом стоимости камней и замещением природных минералов синтетикой.

«К сожалению для мировой алмазной отрасли, страны Запада не нашли в себе мужества прислушаться к голосу разума», - подчеркнул Моисеев.

По его словам, подобные ограничения приведут к тому, что участники рынка быстро потеряют свой бизнес.

Накануне стало известно, что Европейский союз включит в очередной пакет санкций против России экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов. Новый пакет санкций планируют представить 15 ноября. Сейчас все пункты проходят последние согласования.

Санкции Россия Запад
14 ноября 2023, 17:39
Шведский застройщик Bonava окончательно ушел из России
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Девелопер Bonava из Швеции, строивший жилье в Санкт-Петербурге, завершил продажу российских активов на 50 миллионов евро армянской компании Star Development. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.

«Транзакция на сумму 50 миллионов евро была завершена, и Bonava получила платеж», - заявили в пресс-службе девелопера.

Этой сделкой организация окончательно завершила свою деятельность на территории России, добавили представители девелопера.

Застройщик Bonava занимается возведением жилья в Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Литве, Эстонии и Латвии. Земельный банк девелопера в Петербурге составлял около 16 гектаров.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что иностранные технологические компании понесли серьезный ущерб из-за своего ухода с российского рынка. Отечественные предприятия успешно освоили их места.

Швеция Строительство Россия
14 ноября 2023, 17:16
«Произвел впечатление грамотного финансиста». Жителя Химок заподозрили в обмане с криптовалютой
Телеканал «360»
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Жители Подмосковья заподозрили криптоинвестора из Химок в мошенничестве. По их словам, он предлагал в соцсетях заработать с помощью вложений в криптовалюту и акции, обещая вернуть переданные ему финансы в удвоенном размере, но потом заявлял об их потере. В схеме решили поучаствовать по меньшей мере 11 человек, «360» пообщался с вкладчиками, которые не получили назад свои деньги.

Одна из пострадавших призналась, что о «криптоинвесторе» узнала из социальных сетей, после чего и записалась к нему на обучение.

«Он произвел впечатление грамотного финансиста <…> Я решила вложить деньги на год с увеличением вдвое. Я перевела деньги на карту его сына, миллион 400 тысяч. Это было 14 марта 2022 года», - рассказала она.

Другой вкладчик отметил, что тоже доверился незнакомому человеку после того, как прошел у него обучение.

«Узнал от него, как правильно входить в сделки, фиксировать прибыль. Всего участников обучения было четыре потока, я был в самом первом», - добавил он.

Несколько мужчин устроили «криптоинвестору» очную ставку, в которой поучаствовал бизнес-аналитик. Вкладчики предъявили подозреваемому обвинение в мошенничестве и потребовали вернуть деньги. В ответ на это житель Химок заявил, что не может отдать деньги, потому что у него ничего нет.

Ранее в Москве задержали группу, которая подозревается в мошенничестве с сайтами знакомств. Злоумышленницы договаривались с мужчинами о встрече и предлагали посетить места с завышенными ценами.

Химки Мошенничество

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