06 февраля 2024, 15:29

Снизилось число выданных льготных ипотек в январе

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Российские банки выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек в январе, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Центробанка.

«По данным АО „Дом.РФ“, по льготным программам в январе предоставлено ИЖК на сумму около 180 миллиардов рублей, что в 3,6 раза меньше значения декабря», - указали в Банке России.

В пресс-службе регулятора уточнили, что запросы на ипотечные кредиты с государственной поддержкой упали из-за ужесточения условий по ряду программ, а также в связи с характерным для начала года спадом спроса на рынке жилья.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что стоимость квартир должно контролировать государство. По его словам, задача властей страны - обеспечить россиян жильем, а не дать застройщикам сверхдоходы. Он уточнил, что нижняя палата парламента обсудит с Минстроем контроль над ценами на квартиры.

В конце прошлого года аналитики рынка недвижимости указали на рекордное количество нераспроданного жилья в российских новостройках.

Банки Кредиты Ипотека Центробанк Льготная ипотека
06 февраля 2024, 14:29
Актер из сериалов «Глухарь» и «Счастливы вместе» ушел из жизни
Unsplash
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Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец ушел из жизни. Ему был 61 год, сообщили на сайте культурного учреждения.

Актер умер в Благовещенске. Он запомнился зрителям ролями в сериалах «Глухарь», «Дружная семейка» и «Счастливы вместе».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец», - рассказали в театре.

Причину смерти артиста не уточнили. Более 20 лет Симонец служил в Московском академическом театре Сатиры. Он также трудился в столичном театре-студии «Бенефис».

Ранее стало известно о смерти артиста Алексея Агапова. Он участвовал в таких спектаклях, как «Ханума», «Покровские ворота», «Гамлет», «Странная мисс Сэвидж» и других.

На Украине на 83-м году жизни умер актер Анатолий Дриженко, сыгравший в «Ликвидации» и «Золотом теленке». Одесский академический музыкально-драматический театр выразил соболезнования близким покойного, сообщили «Известия».

Сериалы Театры Актеры
06 февраля 2024, 13:03
Никаких решений о запрете VPN в России пока нет — Песков
Unsplash
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Решений о запрете VPN-сервисов в России сейчас нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», - сказал представитель Кремля.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года вступит в силу закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. Но власти пока не принимали решений о полном запрете VPN. Не будут работать только те, что угрожают информационной безопасности. Роскомнадзору передали список из 51 приложения и сервиса VPN , которые нужно заблокировать.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин отметил, что закон даст свои плоды. Сейчас гораздо меньше людей стали пользоваться такими соцсетями, как Instagram* и Facebook*. После блокировки крупных VPN-сервисов блогеры будут переходить на отечественные платформы.

Закон прежде всего связан с безопасностью людей. Полученной с помощью VPN персональной информацией могут воспользоваться мошенники. Именно поэтому государство решило блокировать такие сервисы.

*Соцсети принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Дмитрий Песков Запреты Россия
06 февраля 2024, 13:01
Стали известны последствия возможного выхода России из Арктического совета
РИА «Новости»
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Деятельность Арктического совета потеряет смысл без участия в нем России. Таким мнением в беседе с Lenta.ru поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Россия представляет собой ключевую арктическую державу. Северный морской путь проходит в территориальных водах РФ, Арктика осваивается россиянам.

«Попытка нас шельмовать в этом совете, откладывать или переносить наше председательство, попытка заболтать большинством, честно говоря, бессмысленна», - подчеркнул сенатор.

Без России Арктический совет превратится в аморфное образование, которое ничего не решает. Для других государств от организации не будет никакой пользы, заключил Джабаров.

Посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов отметил, что Россия допускает выход из Арктического совета в том случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны, сообщил RT. Пока совет работает на минимальных оборотах, добавил дипломат.

Совет Федерации РФ Россия Арктика
06 февраля 2024, 12:27
Комитет Совфеда поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
РИА «Новости»
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Комитет Совфеда поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки об армии России и публичные призывы к деятельности против безопасности страны, сообщило РИА «Новости». Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесли в Госдуму депутаты разных фракций.

«Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России», - указано в тексте документа.

Речь идет не о «любых деньгах или имуществе», а только о нажитых преступным путем и использующихся для финансирования незаконной деятельности. Документ разрешит судьям изымать у обвиняемых, в том числе по делам о национальной безопасности, вещи и средства, которые использовались для совершения корыстного преступления. За публичные оскорбления и дискредитацию Вооруженных сил России будут лишать почетных званий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый акт «законом о негодяях». Как подчеркнул он, абсолютное большинство россиян выступили за усиление наказания уехавших из страны предателей, поливающих грязью родину и поддерживающих киевский режим.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. Как отмечали в Минцифры, закрывать будут не все VPN-сервисы. Под ограничения попадут те, которые угрожают безопасности в интернете.

Законы Россия Армия

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