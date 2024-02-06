Снизилось число выданных льготных ипотек в январе

«По данным АО „Дом.РФ“, по льготным программам в январе предоставлено ИЖК на сумму около 180 миллиардов рублей, что в 3,6 раза меньше значения декабря», - указали в Банке России.

В пресс-службе регулятора уточнили, что запросы на ипотечные кредиты с государственной поддержкой упали из-за ужесточения условий по ряду программ, а также в связи с характерным для начала года спадом спроса на рынке жилья.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что стоимость квартир должно контролировать государство. По его словам, задача властей страны - обеспечить россиян жильем, а не дать застройщикам сверхдоходы. Он уточнил, что нижняя палата парламента обсудит с Минстроем контроль над ценами на квартиры.

В конце прошлого года аналитики рынка недвижимости указали на рекордное количество нераспроданного жилья в российских новостройках.