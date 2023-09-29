Снижение спроса на таксистов и курьеров допустили в Роструде

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Причина возможного снижения спроса, по его мнению, состоит в цифровизации отраслей. В частности, транспорт без водителя представляет очень перспективное направление, указал он и напомнил о проведении экспериментов в этой области.

«Понятно, что это не будет носить сейчас очень масштабного применения, и мы в 2025 году увидим, как по Москве ездит исключительно беспилотное такси», - подчеркнул замглавы Роструда.

Вместе с тем, по его оценке, эта тенденция будет набирать оборот. На фоне этого не исключено отмирание или сокращение объема потребности по тем профессиям, где их могут заменить цифровые решения или сервисы.

«Также доставка - сейчас курьеры достаточно востребованы, но вместе с тем есть уже примеры доставки без участия человека», - отметил собеседник агентства.

Если говорить о сельском хозяйстве, то уже сейчас можно увидеть на полях автоматические системы полива, когда требуется лишь оператор, который закладывает определенную программу.

«Точно так же можно видеть технику без водителей, которая убирает или производит определенные сельхозработы», - пояснил Талбацкий.

По мнению замглавы Роструда, эта тенденция открывает и возможности для переквалификации под другие профессии, которые начинают пользоваться большей востребованностью.

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