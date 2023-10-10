Снижение спроса на сотрудников в c/х, торговле и недвижимости ожидают к 2030 году

Читайте нас в:

Прогноз, как уточнило издание, содержится в материалах, подготовленных к сентябрьскому заседанию президиума Госсовета по рынку труда.

Согласно данным МЭР, спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тысяч человек (с 4,5 миллиона в 2022 году). В торговле снижение составит 200 тысяч (с 13,3 миллиона). На 100 тысяч - в сфере недвижимости (с 1,9 миллиона). Также на 100 тысяч ожидается сокращение спроса на сотрудников в финансовой и страховой сферах - на 100 тысяч (с 1,3 миллиона).

При этом профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил РБК, что в сельском хозяйстве не наблюдается тенденций к сокращению спроса на труд. По его мнению, эта ситуация вряд ли поменяется к 2030 году.

Если говорить о финансовом секторе, в том числе страховании, банках и брокерах, то, как пояснил Сафонов, можно видеть естественный процесс сокращения численности работников в связи с внедрением систем цифрового управления.

С такой оценкой согласилась руководитель службы исследования hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, на численность занятых в страховании и финансах, преимущественно в сегменте массового персонала, напрямую влияет развитие технологий.