Снимавших забеги по крышам поездов московского метро блогеров привлекут к ответственности

В ведомстве уточнили, что полиция задержала 20-летнего жителя Ростовской области. Остальных нарушителей еще ищут. Помимо наказания за мелкое хулиганство, им может грозить штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток за умышленное нарушение требований транспортной безопасности.

Молодые люди в столичной подземке бегали по крышам составов, один из них выкручивал лампочки из люстры, бил проходящий мимо поезд ногой. Нарушители в вагоне инсценировали драку. Все свои хулиганские выходки они снимали на видео и публиковали в Сети.

Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение молодых людей к установленной законом ответственности.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала видео, где задержанный рассказывает обо всех выходках , а в конце заявляет, что раскаивается в содеянном. В столицу молодой человек приехал 22 декабря, чтобы снимать «развлекательные» видео.