18 января 2024, 17:24

Снежный буран накрыл Москву

РИА «Новости»
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Снежный буран накрыл Москву, а вечером погодные условия ухудшатся еще сильнее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

В столице действует «желтый» уровень погодной опасности. На дорогах может образоваться гололед, а ветер усилится до 21 метра в секунду. Ожидается, что к утру выпадет до 12 сантиметров снега.

Ранее москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды. Сильный ветер и снег будут идти до завтрашнего дня.

«Москву накрывает снежный буран! Видимость во Внуково резко ухудшилась до одного километра», - отметил он.

Он также подчеркнул, что порывы ветра достигают 14 метров в секунду, а метель не останавливается. К тому же вечером погода станет только хуже. В результате таких неблагоприятных условий, по словам метеоролога, возникнет транспортный коллапс, поэтому он посоветовал пересесть на метро.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
18 января 2024, 15:46
Доктор Дзидзария раскритиковал блогеров за ложь перед подписчиками
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Многие блогеры вводят своих подписчиков в социальных сетях в заблуждение, продавая им неэффективные курсы похудения и массажа без пластических операций. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил известный врач-уролог Александр Дзидзария.

«Есть блогерша, армянка, которая много лет страдала от расстройства пищевого поведения. Сделала множество пластических операций, а теперь учит людей, как похудеть», - сказал он.

Также специалист напомнил о другой блогерше, которая активно рекламировала курсы массажа для сохранения красоты.

«Рассказывает о своих курсах массажей, а потом показывают: у нее импланты стоят, огромное количество операций выполнили. При этом людям рассказывают, что все это вопрос массажа», - добавил Дзидзария.

Ранее в США в больницу попала популярная блогерша Стефании Матто , которая разбогатела на 200 тысяч долларов на продаже своих кишечных газов в запечатанных банках.

Блогеры Пластические операции
18 января 2024, 13:52
Евгения Береза отказалась говорить о деле вокруг ее сестры и гибели матери
РИА «Новости»
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Популярный психолог и бывшая супруга экс-замминистра природных ресурсов Евгения Береза отказалась комментировать публикации в СМИ относительно гибели ее матери, родной сестры и наследства. Пока идет следствие, возбуждено дело, заявила она в беседе с «360».

«Я никакие комментарии пока давать не могу, идут следственные действия, адвокаты мне запрещают что-либо комментировать, как только будет возможно, я озвучу, как дела обстоят на самом деле. Да, к сожалению, в СМИ уже появилась информация, я не знаю, кто ее слил. Я максимально старалась не выносить этот сор из избы», - подчеркнула Береза.

Психолог еще раз указала, что единственное, что сейчас может сказать, - это то, что возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Сверх этого пока добавить нечего.

Ранее Shot распространил данные о том, что Евгения Береза якобы обвинила свою родную сестру в причастности к смерти их матери. Женщина погибла через месяц после того, как переписала свое имущество на младшую дочь, указал источник Telegram-канала.

Собеседник Shot уточнил, что 62-летняя президент Русского культурного центра в Монако Наталья Береза умерла в сентябре прошлого года в квартире в Хамовниках. Тело обнаружила ее младшая 26-летняя дочь.

Кроме того, по данным источника канала, эксперты выяснили, что на протяжении нескольких месяцев перед смертью Наталье Березе кто-то подсыпал ей в еду сильнодействующие запрещенные препараты, которые отпускают в аптеке только по рецепту.

Официально эти данные подтверждены не были.

Уголовное дело Адвокаты
18 января 2024, 13:42
«Не нужно маскироваться под добрых чабанов». Глава Башкирии — о митингах в Баймаке
РИА «Новости»
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Власти Башкирии несут часть вины за массовые беспорядки, которые произошли в населенном пункте Баймак вечером в среду, 17 января. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Я переживаю, где-то есть вина муниципалитетов, наша вина, моя личная вина в том, что жителям не конца объяснили, не раскрыли содержание и суть этих людей», - написал он.

Губернатор подчеркнул, что заявлял о своей нетерпимости к экстремизму с первого дня работы на посту.

«Говорю еще раз: маскироваться под добрых активистов и мирных чабанов не нужно, на самом деле это не так. Я буду до конца защищать свою республику как ее глава. Благодарен обществу в целом, всем нашим людям. Со всей Башкирии в Баймак приехали несколько сотен человек, посмотрели и разошлись», - добавил Хабиров.

Накануне в Баймаке прошли массовые митинги в поддержку активиста Фаиля Алчинова*, которого осудили на четыре года колонии общего режима за оскорбления по национальному признаку.

Позднее Хабиров отмечал, что акции закончились и обстановка в населенном пункте находится под контролем, СК завел уголовное дело.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Башкирия Митинги
18 января 2024, 13:28
Собянин рассказал об уникальных направлениях в школах искусств в Москве
РИА «Новости»
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Множество возможностей для раскрытия талантов доступны для московских детей и подростков. Юные горожане могут попробовать себя в разных направлениях: от жонглирования до театральных сцен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в городских учебных заведения в области искусств можно постичь не только музыку и рисование, но и хореографию, цирковое и театральное мастерство. Ученики получают навыки жонглирования, фехтования и учатся создавать бутафорские арт-объекты и многое другое.

«Есть школы, где дети могут попробовать себя в качестве актера театра и кино», - уточнил градоначальник.

В рядах преподавателей заслуженные артисты и работники культуры. Многие из них лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Программы «Искусство цирка» работают в школах искусств имени М. А. Балакирева и «Центр». Кроме того, занятия по хореографии проводят в детских школах искусств имени С. Т. Рихтера, «Исток» и других: дети учатся основам классического, народно-сценического и современного танцев.

Ранее Собянин рассказал о виртуальных лабораториях для московских школьников.

Дети Школы Сергей Собянин Москва

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