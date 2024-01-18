Снежный буран накрыл Москву

В столице действует «желтый» уровень погодной опасности. На дорогах может образоваться гололед, а ветер усилится до 21 метра в секунду. Ожидается, что к утру выпадет до 12 сантиметров снега.

Ранее москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды. Сильный ветер и снег будут идти до завтрашнего дня.

«Москву накрывает снежный буран! Видимость во Внуково резко ухудшилась до одного километра», - отметил он.

Он также подчеркнул, что порывы ветра достигают 14 метров в секунду, а метель не останавливается. К тому же вечером погода станет только хуже. В результате таких неблагоприятных условий, по словам метеоролога, возникнет транспортный коллапс, поэтому он посоветовал пересесть на метро.