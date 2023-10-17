Снежный апокалипсис обрушился на Нижний Новгород

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Автоэксперт Павел Константинов дал россиянам советы по выбору зимней резины. Для ежедневных поездок по городу и долгих вылазок в заснеженное бездорожье нужен разный тип шин. При этом у них должно быть хорошее сцепление.

В различных Telegram-каналах также опубликовали видео погодного апокалипсиса. На кадрах видно, как улицы заметает снегом. На трассе Арзамас - Нижний Новгород в результате непогоды произошла смертельная авария.

На холмистых участках города автомобилисты не могут взобраться наверх на «лысых» шинах. Пользователи соцсетей сообщили, что водители пытаются подтолкнуть друг друга, но безуспешно.

Аэропорт Стригино, который обслуживает Нижний Новгород и область, пришлось закрыть из-за разбушевавшейся стихии. Два рейса из Санкт-Петербурга и Антальи направили на запасные аэродромы в Казань и Самару.

Коммунальщикам приходится работать и по летней, и по зимней программе, поскольку на улице сильный ветер и снег с дождем. Вместе с откачкой воды дороги обрабатывают противогололедными материалами. Особое внимание уделяют обработке мостов, спусков и подъемов.

«Снег, который идет сейчас, вряд ли „ляжет“, температура еще плюсовая. Поэтому пока - все силы на откачку воды и просыпку дорог», - подчеркнул мэр.

Глава города призвал местных жителей не оставлять свои автомобили под деревьями и по возможности не выходить на улицу.



