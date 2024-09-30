30 сентября 2024, 14:00

«Снесут все». Жительница поселка Узкое рассказала об уничтожении старинных построек

Телеканал «360»
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Власти Москвы одобрили снос деревянных построек прошлого века в поселке Узкое рядом с объектом культурного наследия «Усадьба Узкое» для строительства гостиницы посольства Белоруссии. Местные жители выступили против застройки и обратились с жалобой в прокуратуру, рассказала 360.ru жительница поселка Александра.

Старинные дома расположены на территории парка «Битцевский лес». По словам женщины, правительство Москвы в июле подписало постановление об исключении пяти гектаров земли этого поселка из списка особо охраняемых природных территорий России.

«Начался снос восьми двухэтажных домов поселка рядом с „Усадьбой Узкое“. Местные жители хотят их сохранить, потому что для нас это гарантия от будущей застройки. На территории поселка должен появиться гостевой дом посольства Белоруссии. Ранее мы два раза останавливали снос - в июле и августе. Здесь, по сути, проходил самозахват территории. Никакой информации о том, кто проводит работы, не было. Уже позже мы нашли тендер, оказалось, что его выиграл Московский фонд реновации, который является дочерней компанией ПИК. Именно эта компания и начала снос домов. Мы уже вызвали полицию», - рассказала собеседница 360.ru.

Дома под снос По словам женщины, застройщик разрушает дома частично, чтобы потом их нельзя было восстановить и пришлось бы сносить полностью. Александра добавила, что компания успела снести половину одного из старинных домов и начала снос второго, который был построен более 100 лет назад.

«Этот дом находится в зоне объекта культурного наследия „Усадьба Узкое“, но сам пока в категорию охраняемых государством не входит. Мы подали документы в департамент культурного наследия Москвы о признании его памятником архитектуры. Но застройщик на информационном щите уже указал этот дом как объект, подлежащий сносу», - сообщила она.

Обращение в прокуратуру Александра рассказала, что неравнодушные жители районов Ясенево, Коньково, Теплый Стан, Чертаново объединились в группу и собрали более двух тысяч подписей в заявлении, которое направили в прокуратуру столицы.

«Просим: Принять предусмотренные законодательством меры к отмене постановления правительства Москвы от 10.07.2024 № 1571-ПП „Об изменении границ особо охраняемой природной территории регионального значения „Природно-исторический парк „Битцевский лес“, противоречащее требования и положениям законам РФ. <…> Выдать прокурорское предписание о приостановке всех работ на данном участке», - следует из текста письма.

Также собеседница 360.ru рассказала, что накануне застройщик установил на территории поселка информационный щит, сообщив о сносе всех домов.

«Скорее всего, эта неделя станет решающей», - подытожила Александра.

Ранее суд постановил снести более 30 зданий на территории Государственного лесного фонда. Постройки решено убрать из-за нарушений со стороны арендаторов.

Прокуратура РФ Скандалы Строительство Москва
30 сентября 2024, 10:54
В России начнут борьбу с нелегальным наймом самозанятых. Меры разработали в Минэк
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В России разработали меры по противодействию нелегальному найму постоянных работников, которых просят оформлять статус самозанятого. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минэкономразвития.

В ведомстве предложили операторам платформ, через которые самозанятые получают заказы, ограничить продолжительное и систематическое выполнение услуг для одного заказчика. Также планируется запретить самозанятым принимать заказы от клиентов, с которыми они ранее находились в трудовых отношениях.

Авторы законопроекта рассматривают возможность корректировки норм, касающихся времени и количества заказов, которые самозанятый может выполнять для одного заказчика, в зависимости от специфики отрасли.

Для контроля за наймом самозанятых планируется подключить операторов платформ к системе Федеральной налоговой службы. Кроме того, предлагается отслеживать, указаны ли в заказе график работы и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что, согласно их прогнозам, зарплаты россиян за три года вырастут на треть.

Рабочие места Минэкономразвития РФ Самозанятые
30 сентября 2024, 09:57
Систему контроля «Честный знак» начали применять на смазочных материалах
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Действующую в Россию с 2017 года национальную систему цифровой маркировки по контролю качества товаров «Честный знак» распространили на производителей технических масел. В пилотную группу вошла компания «Газпромнефть — смазочные материалы».

До конца года предприятие в тестовом режиме введет новые цифровые удостоверения подлинности каждой канистры и бочки для отслеживания пути продукции от производителя до конечного потребителя.

Итоги тестирования на площадке предприятия лягут в основу создания стандартов по отслеживанию контроля качества для всех участников рынка.

«В вопросах обеспечения гарантии качества смазочных материалов мы накопили большой опыт и готовы делиться экспертизой с другими участниками рынка. На протяжении многих лет в „Газпромнефть-СМ“ успешно действует система защиты подлинности продукции», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он отметил, что технология маркировки товарных масел уже действует на Омском заводе смазочных материалов. QR-коды позволяют покупателям проверить, что товар подлинный и действительно произведен предприятием.

В рамках проекта «Честный знак» цифровые системы верификации качества «Газпромнефть-СМ» интегрируют в единую национальную базу данных.

Бизнес Машины Заводы
29 сентября 2024, 11:51
Отношение работодателей в возрастным кандидатам в России изменилось
РИА «Новости»
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В условиях острого дефицита кадров на рынке труда работодатели все чаще стали отказываться от лишних барьеров при найме, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob. Отношение к соискателям старшего возраста тоже стало более лояльным.

В Москве резюме претендентов на руководящие должности составили 32% от общего количества резюме мужчин и 14% - женщин старше 50 лет. На общих основаниях берут на работу пенсионеров 40% столичных работодателей, еще 27% - на отдельные должности.

В пресс-службе SuperJob отметили, что российский рынок труда сейчас находится под влиянием демографических процессов, которые привели к кадровому голоду в экономике. Подбор персонала стал сложнее, и работодатели реализуют две стратегии. Во-первых, больше вкладывают в удержание персонала, а во вторых, расширяют воронку найма за счет работы с молодыми и возрастными соискателями.

В регионах, где кадровый дефицит ощущается острее, более лояльны к соискателям пенсионного возраста. По России в целом 44% работодателей готовы принимать на работу пенсионеров, еще 30% берут таких кандидатов на отдельные позиции. Чаще всего это вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Среди наиболее популярных должностей у москвичей старше 50 лет - инженер (зарплатные ожидания - 120-350 тысяч рублей), менеджер по продажам (у мужчин - 120-320 тысяч рублей, у женщин - 90-200 тысяч рублей), учитель (90-150 тысяч рублей) и врач (150-350 тысяч рублей).

Если раньше пик зарплатных ожиданий специалистов различных профессиональных групп приходился на возраст 30–39 лет, указали в исследовании, то сейчас и 40-49-летние кандидаты стали реже демпинговать на рынке труда и также часто рассчитывают на достойную зарплату.

Исследования Рубль Пенсионеры Женщины Россия Работа Мужчины Зарплаты Экономика
28 сентября 2024, 00:47
Патриарх Кирилл раскрыл секрет счастья
Unsplash
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Человек способен обрести счастье и благодать через совершение добрых дел. Ими укрепляется безопасность страны и мир между людьми, заявил на проповеди в московском храме преподобной Евфросинии, великой княгини Московской патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Он совершил в Котловке божественную литургию в праздник Воздвижения Креста Господня , после которой выступил с первосвятительским словом. Патриарх Кирилл напомнил, что Иисус Христос искупил на кресте первородный грех, и христиане должны искать прощения через благодать. Ее можно получить через веру и добрые дела.

«Добродетели, добрые дела - это кирпичики, из которых созидается благополучная и счастливая жизнь. Счастье и добродетель - это почти синонимы, и как бы хотелось, чтобы эти слова сегодня многие услышали и попытались претворить в жизнь», - сказал он.

Глава РПЦ заявил, что вера без дел мертва. Патриарх Кирилл добавил, что добрыми делами укрепляется и безопасность страны, и мир среди людей.

В начале сентября на проповеди в московском храме Воскресения Христова он призвал верующих бороться за мир. По его словам, православные молятся о том, чтобы «миновало лихолетье».

Благотворительность РПЦ Православие Религия Патриарх Кирилл Москва

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