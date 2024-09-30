«Снесут все». Жительница поселка Узкое рассказала об уничтожении старинных построек

Старинные дома расположены на территории парка «Битцевский лес». По словам женщины, правительство Москвы в июле подписало постановление об исключении пяти гектаров земли этого поселка из списка особо охраняемых природных территорий России.

«Начался снос восьми двухэтажных домов поселка рядом с „Усадьбой Узкое“. Местные жители хотят их сохранить, потому что для нас это гарантия от будущей застройки. На территории поселка должен появиться гостевой дом посольства Белоруссии. Ранее мы два раза останавливали снос - в июле и августе. Здесь, по сути, проходил самозахват территории. Никакой информации о том, кто проводит работы, не было. Уже позже мы нашли тендер, оказалось, что его выиграл Московский фонд реновации, который является дочерней компанией ПИК. Именно эта компания и начала снос домов. Мы уже вызвали полицию», - рассказала собеседница 360.ru.

Дома под снос По словам женщины, застройщик разрушает дома частично, чтобы потом их нельзя было восстановить и пришлось бы сносить полностью. Александра добавила, что компания успела снести половину одного из старинных домов и начала снос второго, который был построен более 100 лет назад.

«Этот дом находится в зоне объекта культурного наследия „Усадьба Узкое“, но сам пока в категорию охраняемых государством не входит. Мы подали документы в департамент культурного наследия Москвы о признании его памятником архитектуры. Но застройщик на информационном щите уже указал этот дом как объект, подлежащий сносу», - сообщила она.

Обращение в прокуратуру Александра рассказала, что неравнодушные жители районов Ясенево, Коньково, Теплый Стан, Чертаново объединились в группу и собрали более двух тысяч подписей в заявлении, которое направили в прокуратуру столицы.

«Просим: Принять предусмотренные законодательством меры к отмене постановления правительства Москвы от 10.07.2024 № 1571-ПП „Об изменении границ особо охраняемой природной территории регионального значения „Природно-исторический парк „Битцевский лес“, противоречащее требования и положениям законам РФ. <…> Выдать прокурорское предписание о приостановке всех работ на данном участке», - следует из текста письма.

Также собеседница 360.ru рассказала, что накануне застройщик установил на территории поселка информационный щит, сообщив о сносе всех домов.

«Скорее всего, эта неделя станет решающей», - подытожила Александра.

Ранее суд постановил снести более 30 зданий на территории Государственного лесного фонда. Постройки решено убрать из-за нарушений со стороны арендаторов.