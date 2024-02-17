Снегопад сочли поводом для перевода россиян на удаленку

Такая норма распространяется на катастрофы природного или техногенного характера, пожары, наводнения, эпидемии. По словам парламентария, зимой повышается риск аварий на дорогах, увеличивается цена на такси, а также возрастает нагрузка на транспортную систему населенных пунктов. Сотрудники могут опаздывать на работу из-за образовавшихся заторов на дорогах.

Дистанционный режим работы решил бы эту проблему, добавил Чернышов. Инициатива в первую очередь затрагивает сотрудников офисов, а не работников ОПК, где цикл производства должен быть непрерывным, подытожил он.

Зимой на дистанционное обучение часто переводят школьников. В Роспотребнадзоре заявили, что это возможно, если в классе более 20% учеников заболели.