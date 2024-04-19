Снегопад обрушился на Новгородскую область

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Подписчики канала также поделились кадрами, на которых видно, что в регион вернулась настоящая зима. Деревья, землю и дома засыпало снегом. В частности, об осадках сообщили жители Лычкова, Демянска и Загорья.

В региональном управлении МЧС еще накануне предупреждали об ухудшении погоды.

«Днем 19 апреля в Новгородской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Местами по области усиление северо-восточного ветра порывами 15-18 метров в секунду», - заявляли спасатели.

Снегопад также обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Судя по кадрам, которыми поделились местные жители, снег довольно крупный и не тает сразу.