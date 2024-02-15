Снегопад обрушился на Москву в ночь на четверг

Прошлой ночью мегаполис попал под влияние атмосферного фронта, в результате чего пришли сильные снегопады и метели. Снег пошел в период между часом и двумя ночи.

Начиная с ночи и до 6 утра в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало два миллиметра осадков, а на других метеостанциях выпало от одного до трех миллиметров снежного покрова, а в Новой Москве - четыре миллиметра.

«При этом основная масса снегопадов еще только подбирается к Москве», - предупредил синоптик.

Ранее синоптик рассказал, что высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности.