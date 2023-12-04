Снегопад не помешал штатной работе пригородных поездов на МЖД

«Пригородные поезда на МЖД курсируют в штатном режиме. Борьба с последствиями сильнейшего снегопада продолжается», - подчеркнули представители компании.

Ночью на путях работала 71 спецмашина. Более 1600 специалистов вышли, чтобы очистить территорию и стрелочные переводы на станциях. На линию вывели свыше 100 единиц снегоуборочной техники, которая работает по особому расписанию, чтобы не мешать движению поездов.

В МЖД добавили, что при необходимости количество спецтехники и работников увеличат.

На минувших выходных на Москву обрушился мощный снегопад. Из-за непогоды утром в понедельник, 4 декабря, отменили шесть и задержали 55 рейсов в аэропортах столичного региона. Больше всего вылетов сдвинули по времени в Шереметьево - 24. Во Внуково задержали 13 рейсов, а в Домодедово - 18 рейсов.